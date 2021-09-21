Патрушев назвал AUKUS еще одним направленным против КНР и РФ военным блоком

Созданное Австралией, США и Великобританией партнерство AUKUS — это еще один военный блок, который направлен против России и Китая. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью сайту aif.ru, опубликованном 21 сентября.

Он напомнил об объединении QUAD (Соединенные Штаты, Индия, Австралия и Япония), которое, по словам секретаря Совбеза, является прообразом азиатского аналога НАТО. Патрушев подчеркнул, что американские власти попытаются втянуть эту организацию, а также другие государства, чтобы проводить антироссийскую и антикитайскую политику.

«Буквально на днях в регионе оформился еще один военный блок — американо-британо-австралийский AUKUS, который преследует те же самые цели. Характерно, что при его создании американцы еще и своих французских партнеров выдавили, перехватив выгодную сделку по строительству атомных субмарин для Канберры. Видимо, атлантическая солидарность тоже имеет свою цену», — отметил он.

Накануне главы МИД Евросоюза (ЕС) на встрече на полях ООН выразили свою солидарность с властями Франции по отношению к США после того, как Австралия разорвала контракт с Парижем на производство подводных лодок.

Также 20 сентября член подкомитета Европарламента по безопасности и обороне (SEDE), германский политик Максимилиан Кра в беседе с «Известиями» объяснил, что на фоне создания AUKUS Франция пытается подвигнуть страны Европы к более европейскому подходу в международных отношениях, подчеркнув, что пока неизвестно, чем закончится эта попытка.

Австралия, Соединенные Штаты и Великобритания 15 сентября объявили о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS. В течение следующих полутора лет все три страны будут работать над передачей Австралии технологии, в частности атомных подводных лодок. Таким образом, договор между Канберрой и Парижем на поставку субмарин на сумму $66 млрд был сорван.

Франция отозвала для консультаций своих послов в США и Австралии. Подчеркивалось, что решение французских властей объясняется «особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября».

18 сентября глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что кризис в отношениях сильно повлияет на определение новой стратегической концепции НАТО, но, по его словам, это не повлечет за собой выхода страны из альянса. Как отметил госсекретарь при ведомстве Клеман Бон, разрыв Австралией контракта по подводным лодкам — это подрыв доверия не только Парижа, но и всей Европы.

В свою очередь представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Эмили Хорн заявила, что Белый дом понимает решение Франции и продолжает находиться в тесном контакте с Парижем. День спустя президент США Джо Байден предложил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону провести телефонные переговоры после срыва Австралией сделки по подлодкам в пользу сотрудничества с Вашингтоном.