Патрушев: Налицо перспектива формирования в Европе неонацистского союза

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев дал, мягко говоря, неутешительный прогноз на 2019 год. Бывший глава ФСБ России рассказал почему Лондон превратился в один из главных центров антироссийской кампании, и когда надо ожидать новых провокации против России со стороны Киева.

Для начала Патрушев напомнил историю Великобритании, которая когда-то была "центром империи, правившей пятой частью суши и четвертью населения земли".

"Лондон в одночасье утратил мировое лидерство, уступив место своей бывшей колонии - США не сохранив за собой даже роль лидера Старого света. И неудивительно, что, оказавшись в таком уязвимом положении, британские власти приняли решение взять на себя роль знаменосца антироссийской кампании. Тем самым они рассчитывали хоть как-то поднять авторитет действующей власти и сплотить расколотое общество", - назвал цену британской демократии в интервью "Российской газете" Николай Патрушев.

Бывший глава ФСБ прошелся по заморским СМИ, отметив, что "корпорация ВВС вообще превратилась в фабрику по производству "фейковых новостей", вызывающих улыбку даже у самих британцев".

При этом секретарь Совбеза России не исключил в 2019 году проявления на Украине новых провокаций против России.

"Это единственный способ напомнить Украине о себе международному сообществу, прежде всего США и ЕС, доверие которых к Киеву стремительно падает", - привел он в пример инцидент в Керченском проливе, который стал поводом для срыва встречи лидеров России и США в Буэнос-Айресе.

Политик обратил внимание, что подобные провокации стали все чаще использоваться Украиной в международных отношениях.

Не обошел Патрушев и вооруженный конфликт на Донбассе: "Что касается сценария резкой эскалации вооруженного конфликта в Донбассе, то он чреват серьезными негативными последствиями для Украины и Запада. Вместе с тем силовых действий исключать нельзя".

Нельзя исключать по мнению бывшего контрразведчика прежде всего потому, что "администрация США фактически в ручном режиме управляет киевской властью и лично Порошенко", который строит из себя "неутомимого борца с "кремлевской угрозой".

Секретарь Совбеза России указал на возможные сроки обострения этого вооруженного конфликта: "Очевидно, что Вашингтон, заинтересованный в сохранении Порошенко в качестве главы государства на второй срок, готов закрыть глаза на его связи даже с самыми одиозными деятелями из лагеря украинских неонацистов. Ощущая такую поддержку, Порошенко уверенно идет на любые провокации, в том числе на российско-украинской границе. С учетом приближающихся выборов, можно прогнозировать, что новые подобные акции при поддержке США следует ждать уже в ближайшем будущем".

Патрушев попросил обратить внимание, что "ни в одной другой стране неонацистские политики не контролируют службу безопасности и не занимают важные посты в министерстве внутренних дел".

"Американские СМИ сообщают, что на базе неонацистского батальона "Азов" тренируются американские радикалы, продвигающие идею "белого превосходства".

А в США действуют сотни правоэкстремистских группировок. В их числе - и организации украинских неонацистов, созданные, к примеру, военными преступниками из дивизии СС "Галичина", - интервьюер напомнил собеседнику, что именно США когда-то в кратчайшие сроки помогли Гитлеру создать Третий рейх.

Николай Платонович также предупредил, что сегодня "налицо близкая перспектива формирования в Европе неонацистского союза", и этот союз уже взял курс на "пересмотр и фальсификацию исторических фактов для разжигания русофобских настроений и ведения антироссийской пропаганды".

"Освобождение Европы от нацизма советской армией замалчивается, тогда как преступления гитлеровского режима и его пособников намеренно преуменьшаются, а отдельными "младоевропейцами" - даже героизируются", - описал секретарь Совбеза России один из симптомов политического кризиса в Европе.