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Патрушев: «Молдавское общество подталкивается к расколу и конфликтам»

16 февраля 2019, 02:39  •  59 • Украина
Посол США в Молдове Дерек Хоган уже успел обвинить российские спецслужбы в попытке вмешаться в молдавскую избирательную кампанию, тем самым обозначив, где следует искать «русский след», когда станет ясно, что побеждают социалисты. При этом американский посол заявил, что «посольство США активно взаимодействует с властями Молдовы на всех уровнях, а также делится своим опытом». Что означает: заокеанские кураторы любезно окажут содействие – сценарии отработаны в соседней стране.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев уверен, что следующий «майдан» может быть организован в Молдавии в случае победы на выборах социалистов, поскольку ни Евросоюз, ни США не скрывают своей заинтересованности в том, чтобы правительство и парламент Молдовы были прозападными.
«Молдавское общество подталкивается к расколу и конфликтам, избиратели разделяются по принципу – за или против Запада. Это привычная политика творцов «цветных революций». Подобное мы уже наблюдали на Украине в 2014 году, когда был осуществлён государственный переворот. В случае же победы социалистов не исключено, что Запад организует правых на создание молдавского «майдана» в Кишинёве и подтолкнёт их к импичменту президента.
Вместе с тем хотелось бы, чтобы выборы в Молдавии прошли честно и беспристрастно»,
– прокомментировал ситуацию накануне парламентских выборов в Молдове Николай Патрушев.
Несмотря на то, что вмешательство Соединённых Штатов в дела других государств стало традицией, в Министерстве иностранных дел России выразили надежду, что молдаванам никто не помешает сделать самостоятельный выбор.
«Уверены, что народ Молдавии сможет самостоятельно определиться со своими предпочтениями на предстоящих 24 февраля парламентских выборах без советов из Вашингтона»,
– говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала участившиеся нападения со стороны некоторых молдавских политиков в адрес России:
«Россия не имела и не имеет намерений влиять на избирательные процессы в Молдавии. Исходим из того, что предстоящее голосование должно быть проведено в строгом соответствии с общепризнанными стандартами демократических выборов».
Соб. корр. ФСК
Фото: МИР24
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