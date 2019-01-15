Патрушев: Киев способствует утрате Украиной своей государственности

"Киевская власть делает все, чтобы расколоть Украину, отрабатывая сценарий Запада по отрыву Украины от России, при этом игнорируя интересы собственного народа", - заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"В итоге — де-факто страна оказалась расколотой. Население западных областей с недоверием относится к уроженцам юго-востока, считая их сторонниками "русского мира". В южных и восточных регионах власть Киева во многом обеспечивается за счет морального и физического прессинга местного населения национал-радикалами. В силу этого в указанных регионах растут антиправительственные настроения. Общественный раскол усугубляется межцерковным противостоянием. Продолжение такой политики со стороны киевской власти может способствовать утрате Украиной своей государственности", - заявил Патрушев.

По мнению Патрушева на Украине остаются нерешенными "внутриполитические проблемы, буксуют реформы в социально-экономической сфере, продолжается конфликт в Донбассе, страна утратила самостоятельность на внешнеполитической арене".

"Итоги состоявшихся 23 декабря 2018 года в 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях Украины местных выборов, на которых наибольшую поддержку со стороны населения получила "Батькивщина", также подтвердили низкий электоральный рейтинг действующего президента. Причем выборы не проводились в 10 украинских областях с традиционно незначительным числом его сторонников", - отмечает политик.

Бывший директор ФСБ России отметил, что "плачевную картину Порошенко пытается откорректировать через свое позиционирование как неутомимого борца с "кремлевской угрозой".

"Отсюда — постоянные провокации с целью нагнетания обстановки, обострения напряженности на юго-востоке страны с перекладыванием ответственности на Москву, процесс создания единой поместной церкви Украины", подразумевающий вывод украинского православия из-под влияния Московского патриархата", - говорит в своем интервью Николай Платонович.

Бывший директор ФСБ России не исключил появления на Украине в 2019 году новых провокаций против России, "поскольку это единственный способ напомнить Украине о себе международному сообществу, прежде всего США и ЕС, доверие которых к Киеву стремительно падает".

Кроме того, отметил, что эти провокации используются в международных отношениях. Так, инцидент в Керченском проливе стал поводом для срыва встречи лидеров России и США в Буэнос-Айресе.

"Что касается сценария резкой эскалации вооруженного конфликта в Донбассе, то он чреват серьезными негативными последствиями для Украины и Запада. Вместе с тем силовых действий исключать нельзя", - предупредил собеседник "РГ" о возможном обострении отношений с Киевом.