Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лужков поддержал принцип подписания мирного договора в обмен на Шикотан и Хабома...
Четыре комитета Петербурга возглавили женщины
"Задавит своим тоннажем": Эксперт рассказал, как "Североморск&quo...
На Украине посоветовали не иронизировать на тему ″акта на проникновение″: ″Налич...
Главная / В России

Патрушев: Киев способствует утрате Украиной своей государственности

15 января 2019, 20:54  •  106 • В России

"Киевская власть делает все, чтобы расколоть Украину, отрабатывая сценарий Запада по отрыву Украины от России, при этом игнорируя интересы собственного народа", - заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"В итоге — де-факто страна оказалась расколотой. Население западных областей с недоверием относится к уроженцам юго-востока, считая их сторонниками "русского мира". В южных и восточных регионах власть Киева во многом обеспечивается за счет морального и физического прессинга местного населения национал-радикалами. В силу этого в указанных регионах растут антиправительственные настроения. Общественный раскол усугубляется межцерковным противостоянием. Продолжение такой политики со стороны киевской власти может способствовать утрате Украиной своей государственности", - заявил Патрушев.

По мнению Патрушева на Украине остаются нерешенными "внутриполитические проблемы, буксуют реформы в социально-экономической сфере, продолжается конфликт в Донбассе, страна утратила самостоятельность на внешнеполитической арене".

"Итоги состоявшихся 23 декабря 2018 года в 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях Украины местных выборов, на которых наибольшую поддержку со стороны населения получила "Батькивщина", также подтвердили низкий электоральный рейтинг действующего президента. Причем выборы не проводились в 10 украинских областях с традиционно незначительным числом его сторонников", - отмечает политик.

Бывший директор ФСБ России отметил, что "плачевную картину Порошенко пытается откорректировать через свое позиционирование как неутомимого борца с "кремлевской угрозой".

"Отсюда — постоянные провокации с целью нагнетания обстановки, обострения напряженности на юго-востоке страны с перекладыванием ответственности на Москву, процесс создания единой поместной церкви Украины", подразумевающий вывод украинского православия из-под влияния Московского патриархата", - говорит в своем интервью Николай Платонович.

Бывший директор ФСБ России не исключил появления на Украине в 2019 году новых провокаций против России, "поскольку это единственный способ напомнить Украине о себе международному сообществу, прежде всего США и ЕС, доверие которых к Киеву стремительно падает".

Кроме того, отметил, что эти провокации используются в международных отношениях. Так, инцидент в Керченском проливе стал поводом для срыва встречи лидеров России и США в Буэнос-Айресе.

"Что касается сценария резкой эскалации вооруженного конфликта в Донбассе, то он чреват серьезными негативными последствиями для Украины и Запада. Вместе с тем силовых действий исключать нельзя", - предупредил собеседник "РГ" о возможном обострении отношений с Киевом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
106
Источник
Похожие новости
15 января 2019, 20:54
Патрушев: Киев способствует утрате Украиной своей государственности
15 января 2019, 15:54
«Попытка обеспечить преимущество»: в Москве прокомментировали угрозы США ввести санкции из-за «Северного потока — 2»
15 января 2019, 11:09
Дмитрий Песков: Путину не нужен твиттер, чтобы стать ближе к людям
Загрузка...
15 января 2019, 20:54
Минобороны: Россия не платила Лаосу за возвращение советских танков Т-34
15 января 2019, 02:54
«Претензий ни к кому не имеет»: учительница из Сызрани просит прекратить проверку в отношении ударившего её ученика
15 января 2019, 14:24
Мэр Феодосии Сергей Фомич подал в отставку
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
15 января 2019, 03:09
Украинские трудовые мигранты рассказали о "польском рабстве"
15 января 2019, 16:09
"Задавит своим тоннажем": Эксперт рассказал, как "Североморск" ос...
15 января 2019, 03:09
"Порошенко перешёл к прямому подкупу": Украинские СМИ узнали о проплаченных...
15 января 2019, 09:39
"Такого газа мы нигде еще не видели": Вучич рассказал, почему Сербия ждет П...
15 января 2019, 03:09
Новый план атаки Киева на Крымский мост сравнили с мультфильмом "Марио идет граб...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2019, 11:54
На Украине считают опасным возможное избрание Зеленского президентом
10 января 2019, 02:54
Американские аналитики нашли объяснение "молчанию" России об С-500 "Прометей"
14 января 2019, 10:54
Хотим домой вернуться живыми: рота ВСУ отказалась идти в бой
14 января 2019, 12:24
70% белорусов за объединение с Россией
09 января 2019, 20:24
Порошенко, требующего объяснить установку С-400 в Крыму, "отправили" к жене
11 января 2019, 04:54
На случай провала - "вторжение России": В Сети раскусили предвыборный "план Б" Порошенко
12 января 2019, 13:24
"Идет, чтобы побеждать": В предвыборную гонку на Украине вступит неожиданный новичок - заявление журналиста
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.