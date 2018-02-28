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Патрушев и премьер Таиланда отметили эффективность совместной борьбы с наркотрафиком
28 февраля 2018, 11:09 • 107 • Политика
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Бангкоке с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очей.
"Прают Чан-Оча и Патрушев выразили удовлетворение эффективностью взаимодействия двух стран в борьбе с транснациональной преступностью и незаконным оборотом наркотиков", - сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
Патрушев находится с визитом в Таиланде с 27 февраля. 1 марта он посетит Индонезию.
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