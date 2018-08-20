Патрушев и Болтон встретятся в Женеве для обсуждения накопившихся вопросов между США и Россией

США и Россия проведут переговоры на уровне чиновников, отвечающих за национальную безопасность - Джона Болтона и Николая Патрушева, в Женеве 23 августа.

Встреча между советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым состоится в Женеве 23 августа. Два чиновника будут обсуждать темы, которые затронули на саммите в Хельсинки президенты Владимир Путин и Дональд Трамп.

О дате встречи рассказал Болтон в своем интервью, которое он дал телеканалу ABC. Он подтвердил, что встреча пройдет в четверг в Женеве. И на ней будет обсуждаться «широкий круг вопросов», которые затрагивают интересы и Москвы, и Вашингтона.

Болтон подтвердил желание сделать такой диалог и, соответственно, встречи постоянными.

До этого пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уже заявила, что стороны намерены развивать темы, поднятые на встрече Президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. Тогда же стороны договорились более детально обсудить вопросы с профильными специалистами.