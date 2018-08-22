Патрушев и Болтон обсудят в Женеве основные проблемы между Россией и США

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прилетел в Женеву на переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Встреча Болтона и Патрушева состоится в четверг в закрытом формате. После окончания переговоров стороны выступят с заявлениями для прессы.

Николай Патрушев рассказал, что собирается обсудить с Болтоном ряд вопросов, в числе которых стратегическая стабильность и региональная безопасность, а также ситуация в Сирии и на Украине. Также Патрушев представит собеседнику ряд предложений России по сотрудничеству с США.

Секретарь Совбеза России сообщил журналистам о своем оптимистичном настрое. Будут обсуждаться и двусторонние отношения, добавил он.