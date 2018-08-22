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Патрушев и Болтон обсудят в Женеве основные проблемы между Россией и США
22 августа 2018, 22:24 • 29 • Политика
Советник президента США по нацбезопасности проведет переговоры с секретарем Совбеза России.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прилетел в Женеву на переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.
Встреча Болтона и Патрушева состоится в четверг в закрытом формате. После окончания переговоров стороны выступят с заявлениями для прессы.
Николай Патрушев рассказал, что собирается обсудить с Болтоном ряд вопросов, в числе которых стратегическая стабильность и региональная безопасность, а также ситуация в Сирии и на Украине. Также Патрушев представит собеседнику ряд предложений России по сотрудничеству с США.
Секретарь Совбеза России сообщил журналистам о своем оптимистичном настрое. Будут обсуждаться и двусторонние отношения, добавил он.
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