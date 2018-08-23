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Патрушев и Болтон обсудили нераспространение ядерного оружия и стратегическую стабильность
23 августа 2018, 19:09 • 56 • Украина
ЖЕНЕВА, 23 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном обсуждалась тематика нераспространения ядерного оружия, в том числе применительно к Ирану и КНДР.
"Нераспространение ядерного оружия и ракетных технологий, и в общем, и применительно к КНДР и Ирану, проблемы, которые связаны с Ираном. Обеспечение стратегической стабильности, вопросы контроля над вооружениями", - сказал Патрушев.
"Отдельно рассмотрели ДРСМД [Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности], перспективы и вопросы, которые касаются СНВ [Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений], - продолжил секретарь Совбеза. - [Обсудили] двусторонние отношения, противодействие терроризму, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции и организованной международной преступности".
Он также сообщил, что кроме Сирии и Украины, обсудил с Болтоном ситуацию в Афганистане.
"Отдельно [обсудили] ситуацию в Сирии, ситуацию в районе Ближнего Востока и Северной Африки, это Йемен, Ливия - сказал Патрушев. - Отдельно рассмотрели Афганистан".
По словам Патрушева, совместное заявление по итогам встречи планировалось, но не было принято из-за попытки американской стороны внести пункт о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах.
"Планировали подписать совместное заявление, но не подписали, потому что американцы хотели, чтобы в совместном заявлении было, что мы вмешивались в их выборы, но мы это не подтверждаем, говорим, что этого не было", - сказал он.
"Я заявил, что мы не потерпим таких действий в 2018 году и готовы принять необходимые меры, чтобы противодействовать им", - сказал он.
По словам Болтона, стороны "обсуждали этот вопрос в том числе с точки зрения обмена информацией по кибертехнологиям", которые начались ранее в этом году. "В этот момент я сказал, что обстоятельства не позволяют возобновить его, - сказал американский дипломат. - Я не хочу недооценивать прогресс в других областях, но в этом вопросе было то, что я сказал".
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