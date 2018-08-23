Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Накануне Дня независимости Украины в Донбассе был ликвидирован командир штурмово...
На севере Афганистана заметили подозрительные вертолеты с «гумпомощью» для боеви...
Атака в коммуне Трап: два человека погибли в результате нападения с ножом в приг...
«Турция будет сбивать российские самолеты над сирийским Идлибом»
Главная / Украина

Патрушев и Болтон обсудили нераспространение ядерного оружия и стратегическую стабильность

23 августа 2018, 19:09  •  56 • Украина

ЖЕНЕВА, 23 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном обсуждалась тематика нераспространения ядерного оружия, в том числе применительно к Ирану и КНДР.

"Нераспространение ядерного оружия и ракетных технологий, и в общем, и применительно к КНДР и Ирану, проблемы, которые связаны с Ираном. Обеспечение стратегической стабильности, вопросы контроля над вооружениями", - сказал Патрушев.

"Отдельно рассмотрели ДРСМД [Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности], перспективы и вопросы, которые касаются СНВ [Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений], - продолжил секретарь Совбеза. - [Обсудили] двусторонние отношения, противодействие терроризму, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции и организованной международной преступности".

Он также сообщил, что кроме Сирии и Украины, обсудил с Болтоном ситуацию в Афганистане.

"Отдельно [обсудили] ситуацию в Сирии, ситуацию в районе Ближнего Востока и Северной Африки, это Йемен, Ливия - сказал Патрушев. - Отдельно рассмотрели Афганистан".
"Затронули в кратком режиме ситуацию на Украине", - добавил он.

По словам Патрушева, совместное заявление по итогам встречи планировалось, но не было принято из-за попытки американской стороны внести пункт о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах.

"Планировали подписать совместное заявление, но не подписали, потому что американцы хотели, чтобы в совместном заявлении было, что мы вмешивались в их выборы, но мы это не подтверждаем, говорим, что этого не было", - сказал он.

"Я заявил, что мы не потерпим таких действий в 2018 году и готовы принять необходимые меры, чтобы противодействовать им", - сказал он.

По словам Болтона, стороны "обсуждали этот вопрос в том числе с точки зрения обмена информацией по кибертехнологиям", которые начались ранее в этом году. "В этот момент я сказал, что обстоятельства не позволяют возобновить его, - сказал американский дипломат. - Я не хочу недооценивать прогресс в других областях, но в этом вопросе было то, что я сказал".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

56
Источник
Похожие новости
22 августа 2018, 22:09
Смещение ответственности: почему Порошенко заявил о наличии у Москвы «ключей» к миру на Украине
22 августа 2018, 22:24
Евросоюз создаст платёжную систему, независимую от США
23 августа 2018, 14:24
Эксперт рассказал о причинах повышения цен на газ на Украине

23 августа 2018, 19:09
Патрушев и Болтон обсудили нераспространение ядерного оружия и стратегическую стабильность
23 августа 2018, 11:09
В Госдуме назвали бредом заявление Рады о «землетрясении» в России из-за военного парада в Киеве
22 августа 2018, 22:24
Украина поборется с Грецией за первое место в ряду должников МВФ
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
21 августа 2018, 18:56
Соловьев: зачем Набиулина дает интервью вражескому СМИ?
17 августа 2018, 15:39
Украинский эксперт допустил введение Киевом визового режима с Россией
21 августа 2018, 04:09
В Сети ответили Ходорковскому, который посмеялся над Путиным
19 августа 2018, 13:09
Путин покорил всех гостей на свадьбе главы МИД Австрии подарками и тостом на немецком языке
19 августа 2018, 00:09
Американцы на Каспии: хрен там плавал (Анна Сочина)
21 августа 2018, 23:39
ПРИВАТИЗАЦИЯ 2.0 / Суть пенсионной реформы (Михаил Чупахин)
18 августа 2018, 15:54
Встреча Путина и Меркель в Берлине. Прямая онлайн-трансляция
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.