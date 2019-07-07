Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
СМИ сообщили о «странном поведении» Зеленского на совещании
Тульский «Панцирь»: почему российский комплекс ПВО считается одним из лучших в м...
МИД РФ: США надо вспомнить о своих санкциях, а не осуждать меры России в отношен...
Грузия не собирается отказываться от денег "оккупантов": Власти страны...
Главная / Украина

Патруль ОБСЕ попал под обстрел в районе разведения сил в Донбассе

07 июля 2019, 12:24  •  126 • Украина
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попали под обстрел на участке разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе миссии.
 
РИА Новости © Сергей Аверин
 

«5 июля, находясь на южной окраине населённого пункта Золотое-5, примерно в 600 м к востоку от участка разведения в районе населённого пункта Золотое, члены патруля СММ слышали две очереди из стрелкового оружия примерно в одном километре к северо-западу», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что патруль СММ немедленно покинул этот район.

Как отмечается, 4 июля патруль миссии СММ ОБСЕ, находясь на окраине участка разведения сил и средств в районе Золотого, также подвергся обстрелу. 

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины после разведения армейских сил и средств у Станицы Луганской усилило в этом районе полицейские патрули.
 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
06 июля 2019, 23:24
«Очень наивный жест»: сможет ли Зеленский с помощью Трампа остановить «Северный поток — 2»
07 июля 2019, 12:24
Эксперт прокомментировал сообщения о стрельбе силовика ВСУ по бойцам «Азова»
07 июля 2019, 12:24
Патруль ОБСЕ попал под обстрел в районе разведения сил в Донбассе
06 июля 2019, 20:09
На Украину впервые доставлена партия нефти из США
06 июля 2019, 16:54
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока — 2» через Трампа
06 июля 2019, 20:09
Пушков оценил планы Зеленского обсудить «Северный поток — 2» с Трампом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2019, 06:39
Перед трагедией с "Лошариком", Россия "утопила" сумарину США в Аляске - израильские СМИ
03 июля 2019, 20:54
Что сказал Путину премьер Голландии о МН17
02 июля 2019, 02:39
Забвение или смерть? Бежавшей жене эмира Дубая не помогут прихваченные миллионы долларов - СМИ
05 июля 2019, 14:54
Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине
05 июля 2019, 05:24
Украинская изгнанница из ПАСЕ Геращенко погорела на Гааге
04 июля 2019, 16:24
Россия окончательно сбросила путы США
02 июля 2019, 02:39
США нашли "слабое место" российских гиперзвуковых ракет "Авангард" - CNBC
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.