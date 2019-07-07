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Патруль ОБСЕ попал под обстрел в районе разведения сил в Донбассе
07 июля 2019, 12:24 • 126 • Украина
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попали под обстрел на участке разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе миссии.
РИА Новости © Сергей Аверин
«5 июля, находясь на южной окраине населённого пункта Золотое-5, примерно в 600 м к востоку от участка разведения в районе населённого пункта Золотое, члены патруля СММ слышали две очереди из стрелкового оружия примерно в одном километре к северо-западу», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что патруль СММ немедленно покинул этот район.
Как отмечается, 4 июля патруль миссии СММ ОБСЕ, находясь на окраине участка разведения сил и средств в районе Золотого, также подвергся обстрелу.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины после разведения армейских сил и средств у Станицы Луганской усилило в этом районе полицейские патрули.
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