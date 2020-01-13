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Патронный заводик в Белоруссии: в какую «европейскую страну» РБ наладила поставки боеприпасов

13 января 2020, 11:54  •  204 • Аналитика

На днях Алексей Скрага, генеральный директор ООО «БСВТ - новые технологии», являющегося дочерним предприятием госконцерна «Белспецвнештехника» заявил о том, что в стране не только запущен полноценный процесс производства боеприпасов для стрелкового оружия, но уже и организован экспорт таковых за рубеж! При этом назвать страну-заказчика этот руководитель упорно не желает, что порождает некоторые подозрения. Впрочем, их становится еще больше, если начать разбираться в данном вопросе подробнее.


По словам господина Скраги, патронное производство в стране было создано фактически по личному указанию президента Лукашенко. Александр Григорьевич вдруг озаботился потенциальной проблемой: а что же будет, «если завтра вдруг в стране патронов не останется, а продавать их никто не захочет»? И, как водится, тут же приказал вопрос решить.



Отныне «БСВТ - новые технологии» располагает цехом, оснащенным «самыми современными» станками, способными штамповать от 2 с половиной до 3 с половиной тысяч патронов в час. Казалось бы – вполне разумное и взвешенное решение. Уважающее себя государство и вправду должно стремиться к максимальной самостоятельности в деле выпуска, как минимум, основной продукции военного назначения. С другой стороны...

Опыт того, как армия вполне может оказаться без патронов нам дает Украина. Там как раз собственное производство соответствующего профиля имелось – да только было оно расположено в Луганске и после начала в стране гражданской войны оказалось на территории Луганской Народной республики. Опять же, проблем с боеприпасами к имеющейся на вооружении ВСУ «стрелковке» не было бы, не испорти постмайданный Киев отношения с Россией. Причем сразу и намертво.

Возвращаясь к теме РБ, стоит упомянуть крайне важную деталь: по словам все того же Скраги, все необходимые комплектующие для изготовления боеприпасов его предприятие закупает исключительно «в России у производителей с мировым именем». Так почему ж не закупать уже готовые патроны?

Ключ к ответу нам дают опять-таки откровения гендиректора БСВТ. С одной стороны, по его утверждению, главной задачей проекта было «удовлетворить потребности национальных вооруженных сил», а уж потом «некоторую часть боеприпасов поставлять на экспорт». Однако, он тут же заявляет: первые же произведенные в Белоруссии патроны калибров 7,62х54, 7,62х39 и 9х19 «были произведены на экспорт и уже доставлены заказчику»! Якобы – в некую «европейскую страну», которая уже получила первые партии боеприпасов, «осталась довольна» и сделала новые «долгосрочные заказы». Причем, буквально «на годы вперед», если верить Скраге.

Ну, знаем мы этих «эуропейцев» с Калашниковыми и Макаровыми... Хоть убейте – в давным-давно перешедшей на стандарты НАТО Европе другое государство, испытывающее «на годы вперед» потребность в боеприпасах к стрелковому оружию советских образцов найти затруднительно.

Зато Украине они нужны просто как воздух! Все попытки наладить там собственное патронное производство разбились о повальное воровство и взяточничество. Последнюю попытку в данном направлении предпринимал, помнится, заместитель министра экономразвития и торговли «нэзалэжной» Юрий Бровченко, клятвенно обещавший, что до конца 2019 года там будет запущено изготовление патронов для автоматов и винтовок калибром 5,45 мм и 7,62 мм. Но вот же незадача - 22 октября прошлого года на этого деятеля надели наручники прямо в аэропорту Борисполь. Бровченко, решив не размениваться на такие мелочи, как патроны, подмахнул контракт на закупку оборудования для производства на Украине артиллерийских снарядов, в результате чего в неизвестном направлении «испарились» 8 с лишним миллионов долларов из госбюджета, а обещанная технологическая линия так и не появилась. Впрочем, после внесения немаленького залога из следственного изолятора в таком же неизвестном направлении исчез и сам Бровченко... Патроны Украине приходится закупать за рубежом.

Ни для кого сегодня не секрет, что большая часть горючего для техники ВСУ и НГУ, в том числе и находящейся на Донбассе все последние годы поставляется как раз из РБ. Если вояк «нэзалэжной» можно снабжать изготовленным Белоруссии из российской нефти дизелем и бензином, то отчего бы не обеспечить их и боеприпасами, сделанными на местном патронном заводике из российских комплектующих? Деньги, как известно, не пахнут, а «налоговый маневр» как-то все-таки компенсировать надо!
Александр Харалужный

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