«Патриоты» саудитов сбили 7 ракет хуситов

Средства ПРО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь баллистических ракет, запущенных мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах» в Йемене. В коммюнике командования аравийской коалиции во главе с Эр-Риядом отмечается, что три из сбитых ПРО ракеты были нацелены на столицу королевства. Также альянс саудитов обвинил шиитских повстанцев в «неизбирательных и враждебных атаках против районов с гражданским населением».

Кроме того, саудовские военные обвинили в поддержке шиитских повстанцев-хуситов Иран.

По данным Саудовского агентства печати, в результате ударов погиб один человек, еще двое получили ранения. Все пострадавшие — граждане Египта, жившие в доме, на который рухнули обломки одной из сбитых хуситских ракет.

Движение «Ансар Аллах» подтвердило запуск нескольких ракет по целям в Саудовской Аравии. При этом хуситские мятежники утверждают, что баллистические ракеты были нацелены на столичный саудовский аэропорт «Король Халед» в 35 км к северу от Эр-Рияда, а также на аэропорты в саудовских городах Джизан и Асир — они располагаются на юго-западе страны.

Ранее хуситы неоднократно подвергали объекты на территории Саудовской Аравии обстрелам с использованием баллистических ракет «Буркан-2» иранского производства. Каждый раз Эр-Рияду удавалось уничтожить ракеты противника. В этот раз телеканал Al-Arabiya опубликовал кадры стрельбы противоракетного комплекса американского производства Patriot.

Атаки саудовской территории ракетами со стороны хуситских мятежников происходят регулярно — так, 5 января 2018 года движение хуситов «Ансар Аллах» заявило о пуске баллистической ракеты малой дальности по территории Саудовской Аравии, сообщил телеканал «Аль-Мусайара».

«Ракетные войска движения в пятницу произвели пробный пуск баллистической ракеты малой дальности по казарме саудовской армии в районе Наджран», — говорится в сообщении.

При этом 25 декабря 2017 года повстанцы-хуситы произвели неудачный запуск ракеты, сообщил телеканал Al-Arabiya. По данным телеканала, ракета попала в уже освобожденный район близ столицы Йемена Саны. В то же время Sky News Arabia сообщает, что в результате неудачного пуска ракеты погибли 10 человек.

В конце осени прошлого года хуситы также нанесли удар по Эр-Рияду. Баллистическая ракета должна была поразить район, где находится международный аэропорт «Король Халид». Саудовские СМИ тогда сообщили, что система ПВО страны смогла перехватить ракету — в военной коалиции саудитов уточнили, что ракета упала в 5 км к северу Эр-Рияда. Между тем, по данным источников газеты The New York Times, ракета долетела до цели. Вскоре после этого, сообщил НСН, саудиты назвали поддержку Иранов хуситов «актом войны».

В начале декабря 2017 года Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в разговоре с RT назвал один из способов урегулирования конфликта в Йемене.

«Разумеется, мы хотим, чтобы конфликт в Йемене завершился. <…> Для этого необходим диалог, разработка механизма политического урегулирования. В то же время необходимо, чтобы все стороны конфликта были к этому готовы», — заявил он. Также Зариф подчеркнул, что Тегеран готов сделать все необходимое для решения конфликта в Йемене.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом 21 декабря 2017 года обсудил обострение йеменского конфликта.

«Обстоятельно обсуждены актуальные темы ближневосточной повестки дня, включая развитие ситуации в Йемене. Король Саудовской Аравии выразил серьезную обеспокоенность в связи с запуском 19 декабря боевиками йеменского движения «Ансар Аллах» баллистической ракеты в направлении Эр-Рияда», — указывается в сообщении пресс-службы Кремля.

Российский лидер осудил подобные действия, отметив важность всестороннего расследования инцидента, высказался в пользу разрешения йеменского кризиса исключительно мирными средствами, путем национального диалога.

«При обмене мнениями по ситуации в Сирии с обеих сторон была подчеркнута необходимость дальнейшей активизации усилий по достижению политического урегулирования», — резюмируется сообщение Кремля.

При этом 26 февраля Совет Безопасности (СБ) ООН принял российскую резолюцию по техническому продлению санкций против Йемена.

Перед этим Россия, воспользовавшись правом вето, заблокировала британский проект резолюции, предполагавший фиксирование поставок хуситам оружия, в том числе баллистических ракет, из Ирана. Перед началом голосования постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что «Россия не сможет поддержать проект резолюции Великобритании по санкциям в отношении Йемена». Также он призвал не искать «козлов отпущения» в йеменском конфликте, а решать сложившийся кризис политическими средствами, передает ФАН.