Патриоты с тремя паспортами: Поклонская назвала первый шаг к развалу Украины

Поклонская отметила, что после госпереворота 2014 года люди, которые должны были оказаться на скамье подсудимых за массовые убийства и насильственный захват власти, встали у руля страны и уверенно ведут собственный народ на заклание.

Единственное, чем они занимаются, представляясь "патриотами" с тремя паспортами в кармане и получая ежемесячные гонорары от награбленного, - это усиление политики ненависти и разжигания розни между людьми, - пишет Поклонская в Telegram.

Эти же люди, считает депутат, толкают страну на совершение международных преступлений, надеясь выйти сухими из воды. Отвечать за эти преступления в конечном итоге придётся государству, а терпеть - людям.

Скриншот: Telegram/Наталья Поклонская

Поклонская также обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить преступления против Крыма. Речь идёт о перекрытии Украиной канала, по которому в Крым поступала пресная вода. Бывший прокурор Крыма напомнила, что в цивилизованном мире никто не наказывает людей лишением питьевой воды за политический выбор.