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"Патриоты России" решили объединиться со "Справедливой Россией" и "За правду"

21 января 2021, 16:00  •  19 • Политика
Фото: patriot-rus.ru
В России появится новая политическая сила
Партия "Патриоты России" объединится со "Справедливой Россией" и "За правду". Такое решение было принято на заседании политсовета партии в четверг, 21 января.
"Патриоты России" считают необходимым поддержать предложение о создании новой политической силы – партии, объединяющей всех, кто считает себя истинным патриотом нашей страны",
– говорится в политическом заявлении политсовета. "Патриоты России" отметили, что готовы видеть в своих рядах представителей и других партий и общественных объединений, в том числе коммунистических, социал-демократических и пр. Главное, чтобы всех объединяла общее понимание – процветание страны и забота о будущем российского народа должны быть выше личных и даже партийных интересов.
Съезд партии "Патриоты России", на котором будет утверждено решение об объединении с другими партиями, назначен на 22 февраля 2021 года. Затем документы будут направлены в Минюст.
Ранее стало известно об объединении "Справедливой России и "За правду".
Партия "Патриоты России" создана в апреле 2005 года. Ее лидером является Геннадий Семигин.

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