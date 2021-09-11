|
«Патриоты» готовы топить кизяками ради независимости от России
11 сентября 2021, 03:10 • 83 • Украина
Наиболее радикальная часть населения Украины, в частности, жители западной Украины готовы вернуться к примитивным методам отопления ради отказа от российского газа.
Об этом заявил киевский экономист Юрий Атаманюк в фире релеканала «НАШ».
«Такая психология присутствует у некоторых людей. Я ее помню давно. Лет 15 назад я поехал с семьей в Трускавец (курорт в Львовской области. – ред). Там есть прекрасная экскурсия на лошадях к скалам Довбуша. Общаемся с погонщиками, зашел разговор о русском газе — тогда как раз зазвучала эта тема. И погонщики говорят: "А зачем нам газ? Нам он не нужен. Если замерзну — лошадь же навоз дает. Кизяками натоплю в печи, и все будет нормально"», — привёл пример экономист.
Атаманюк иронично предложил политикам, планирующим «общество с кизяками», продолжить данный курс на уничтожение промышленности и энергетики. Помимо отказа от газа, он напомнил о большом количестве стран без атомной генерации электроэнергии, заметив, что Украина могла бы присоединиться к ним.
Зрители телеканала поддержали Атаманюка. По их мнению, у руля страны оказались люди с тем же уровнем восприятия реальности, что и у львовских погонщиков. Также в комментариях иронично вспоминают выпад украинского президента Владимира Зеленского о «грязном» российском газе.
«Незалежность пахнет кизяками», — пишет пользователь YouTube.
«Этого добра на Украине много. Им надо пользоваться. Нет российскому грязному газу!» — иронизирует Надежда В.
«На Украине власть захватили погонщики лошадей», — констатирует vera r.
Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2024 года. Состояние газотранспортной системы страны, а также антироссийский политический курс Киева осложняют переговоры о продолжении поставок.
Сегодня, 10 сентября, «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток – 2».
Подпишитесь на нас
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 сентября 2021, 19:55
|
08 сентября 2021, 01:50
|
10 сентября 2021, 00:35
|
06 сентября 2021, 20:30
|
06 сентября 2021, 02:10
|
05 сентября 2021, 09:40
|
10 сентября 2021, 06:05