«Патриоты» готовы топить кизяками ради независимости от России

Наиболее радикальная часть населения Украины, в частности, жители западной Украины готовы вернуться к примитивным методам отопления ради отказа от российского газа.Об этом заявил киевский экономист Юрий Атаманюк в фире релеканала «НАШ».«Такая психология присутствует у некоторых людей. Я ее помню давно. Лет 15 назад я поехал с семьей в Трускавец (курорт в Львовской области. – ред). Там есть прекрасная экскурсия на лошадях к скалам Довбуша. Общаемся с погонщиками, зашел разговор о русском газе — тогда как раз зазвучала эта тема. И погонщики говорят: "А зачем нам газ? Нам он не нужен. Если замерзну — лошадь же навоз дает. Кизяками натоплю в печи, и все будет нормально"», — привёл пример экономист.Атаманюк иронично предложил политикам, планирующим «общество с кизяками», продолжить данный курс на уничтожение промышленности и энергетики. Помимо отказа от газа, он напомнил о большом количестве стран без атомной генерации электроэнергии, заметив, что Украина могла бы присоединиться к ним.Зрители телеканала поддержали Атаманюка. По их мнению, у руля страны оказались люди с тем же уровнем восприятия реальности, что и у львовских погонщиков. Также в комментариях иронично вспоминают выпад украинского президента Владимира Зеленского о «грязном» российском газе., — пишет пользователь YouTube.«Этого добра на Украине много. Им надо пользоваться. Нет российскому грязному газу!» — иронизирует Надежда В., — констатирует vera r.Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2024 года. Состояние газотранспортной системы страны, а также антироссийский политический курс Киева осложняют переговоры о продолжении поставок.Сегодня, 10 сентября, «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток – 2».