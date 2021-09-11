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«Патриоты» готовы топить кизяками ради независимости от России

11 сентября 2021, 03:10  •  83 • Украина

Наиболее радикальная часть населения Украины, в частности, жители западной Украины готовы вернуться к примитивным методам отопления ради отказа от российского газа.

Об этом заявил киевский экономист Юрий Атаманюк в фире релеканала «НАШ».

«Такая психология присутствует у некоторых людей. Я ее помню давно. Лет 15 назад я поехал с семьей в Трускавец (курорт в Львовской области. – ред). Там есть прекрасная экскурсия на лошадях к скалам Довбуша. Общаемся с погонщиками, зашел разговор о русском газе — тогда как раз зазвучала эта тема. И погонщики говорят: "А зачем нам газ? Нам он не нужен. Если замерзну — лошадь же навоз дает. Кизяками натоплю в печи, и все будет нормально"», — привёл пример экономист.

Атаманюк иронично предложил политикам, планирующим «общество с кизяками», продолжить данный курс на уничтожение промышленности и энергетики. Помимо отказа от газа, он напомнил о большом количестве стран без атомной генерации электроэнергии, заметив, что Украина могла бы присоединиться к ним.

Зрители телеканала поддержали Атаманюка. По их мнению, у руля страны оказались люди с тем же уровнем восприятия реальности, что и у львовских погонщиков. Также в комментариях иронично вспоминают выпад украинского президента Владимира Зеленского о «грязном» российском газе.

«Незалежность пахнет кизяками», — пишет пользователь YouTube.

«Этого добра на Украине много. Им надо пользоваться. Нет российскому грязному газу!» — иронизирует Надежда В.

«На Украине власть захватили погонщики лошадей», — констатирует vera r.

Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2024 года. Состояние газотранспортной системы страны, а также антироссийский политический курс Киева осложняют переговоры о продолжении поставок.

Сегодня, 10 сентября, «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток – 2».

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