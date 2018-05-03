Патриотизм по-украински

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Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович анонсировал переименование двух областей страны. В интервью "Обозревателю" он отметил, что правительство уже "декоммунизировало" около тысячи топонимов, а в ближайшем будущем будут изменены названия еще девяти населенных пунктов.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий