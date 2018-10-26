«Патриотизм – это не хвастовство ракетами, а развитие экономики!»

«ОТ ПРОДАЖИ НЕФТИ ПЕРЕЙДЕМ К ПРОИЗВОДСТВУ»

Западные санкции и внутренние проблемы сильно бьют по российской экономике. Да и люди не особо-то и довольны работой нынешнего правительства. И вот "Партия Дела" собрала известных политологов и бизнесменов, чтобы решить, как стране выкарабкиваться из кризиса в политике и экономике.

- Мы давно не собирались, за прошедший период прошли большие процессы, случилось много событий. Мы провели большую работу, используя разные площадки общественных организаций, Московский экономический форум, - открыл форум председатель Федерального Совета «Партия Дела» Константин Бабкин. - Наша идеология проста: нам нужна сильная устремленная вперед держава, для этого мы хотим видеть справедливое общество с работающими социальными лифтами. Нам нужны свобода и демократия в России, страна должна двигаться вперед на основе развития реального сектора экономики. Страна должна двигаться вперед на основе развития реального сектора экономики и высоких технологий. Нам нужно больше работы в регионах. Продвигать разумную экономическую политику, бороться за демократию и отстаивать линию развития общества. Раньше, когда я открывал газету, у меня создавалось впечатление, что мы живем с чиновниками и журналистами в разных мирах. Сейчас люди видят основную проблему общества в том, что экономика не развивается. Кудрин даже боится опубликовать свою экономическую стратегию.

Предприниматели советовали уводить российскую экономику от продажи нефти и газа к развитию промышленности и производства.

- Экономика на грани краха, - рассказал гендиректор обувной компании "Ralf Ringer" Андрей Бережной. - Потребительская активность граждан, как драйвер роста экономики, исчерпала себя. Как развивать производство, если нет спроса? Рынки, которые экспортируют нам продукцию, закрыты для нас. Страна живет в точке идеологического и мировоззренческого тупика. Надо кардинально менять экономику страны, уходить от сырьевой зависимости, которая растет.

«ЛЮДИ ХОТЯТ НОВЫХ ЛИЦ В ПОЛИТИКЕ»

Речь зашла о патриотизме. Участники форума объяснили: хвастаться нужно не ракетами, а собственными бизнесменами.

- Роста нет, к сожалению, в государстве, есть рост небольшой в Партии Роста, - отметил уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. - Спасибо за овации. С развитием экономики, частной собственности будет создавать мощный средний класс общества и тогда демократические институты заработают. Мы патриотизм понимаем по-разному, признать, что наша страна отстала во многих аспектах - это патриотично, а не надувать щеки и говорить, что у нас самые сильные ракеты. Мы стремимся, чтобы нас уважали за нашу открытую внешнюю политику ко всем странам мира. Мы не верим ни в какие теории заговора международные.

Политологи жаловались на произвол чиновников во время региональных выборов.

- Львиная доля тех, кто не дошел до выборов - политики с реальным потенциалом, - напомнил доцент департамента политических наук ВШЭ Александр Кынев. - Власти снимают самых сильных конкурентов, все партии по списку, зачистки происходят по всей России. На выборах в сентябре ранее неизвестные молодые кандидаты выигрывают, люди хотят новых лиц и не доверяют политической элите. Зачем Вы не оставляете людям выбора между собой и клоунами? (Снимая достойных кандидатов в выборов). Если продолжать фильтрацию выборов и назначения кандидатов, то систему ждет крах. Нужна здоровая конкуренция, а не суррогат конкуренции. Если выборы 2019 года покажут, что люди продолжат голосовать за кого угодно в знак протеста, то без здоровой конкуренции пострадают все.

«НАША ИДЕОЛОГИЯ – СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Писатель-политолог Николай Стариков сформулировал свое понимание идеологии: сильное государство - сильная экономика; безусловные свободы; жесткая линия внешней политики; уважение человека; развитие промышленности.

- Разочарование, дезориентация и апатия - ситуация сегодня, - сказал Стариков. - Мы ожидали не этих действий и назначений. До выборов голосование прошло за стабильность, сохранение и развитие, но после назначений аппарата Правительства именно люди требуют изменений. .... Малые партии никуда пройти не могут. В России голосуют и всегда голосовали не за партии, а за идеи и персоналии. Мы должны предлагать не партию, а идею и личностей. Партия любая - всего лишь инструмент попадания умных и знающих людей во власть. Необходимо популяризировать и нести в массы идею.

Все политики призывали партии объединяться, а не существовать своими кучками поодиночке.

- Мы не имеем собственного государства, мы имеем приватизированное государство, которое работает на обеспечение прибыли и безопасности 1 процента сверхбогатых людей и транснациональных корпораций, - генерал-полковник и член генсовета ВПП "Партии дела" Леонид Ивашов. - Даже сфера образования сегодня отнесена в категорию услуг, тоже самое происходит с наукой и высокими технологиями. Недавно Греф выступил против обучения физико-математики, специализированных школ. Это говорит господин, который "проталкивает цифровую экономику". Средний класс, который является основой развития и стабильности государства и общества, сегодня не в почете. Средний класс, малый и средний бизнес - самые незащищенные представители общества.