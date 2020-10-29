Патриотические фильмы вместо вакцины: Кабмин выдал миллиард из ковид-фонда на кино про АТО и Бандеру

На фоне антиковидных рекордов Украины её правительство демонстративно раздаёт деньги из фонда по борьбе с пандемией на «нецелевые» проекты.Так, 2 миллиарда недавно отщипнул министр МВД Аваков — деньги якобы предназначены для работников Нацполиции, задействованных в борьбе с коронавирусом. На самом деле, как пишет ТГ-канал «Грязные игры», это коллективная взятка власти Арсену Борисовичу за помощь в организации предвыборного процесса.Однако, на помощи полиции Кабмин не остановился. На заседании в среду, 28 октября, Кабинет министров Украины разрешил использовать средства, выделенные из коронавирусного фонда на производство патриотических сериалов. Проще говоря, вместо повышения зарплат врачам и покупки аппаратов ИВЛ для больниц власть отдала деньги киношникам.«Это и есть отечественная вакцина от ковид-19. Смотришь „Дневник Петлюры‟ и автоматически излечиваешься от ковида. СУГС!», — зло иронизируют украинцы в соцсетях.По мнению политтехнолога Михаила Чаплыги, скоро Минкульт возьмёт на себя функции Минздрава и обяжет всех украинских зрителей в целях профилактики и лечения от коронавируса смотреть патриотическое кино про подвиги оуновцев или атошников на Донбассе.«Тот, кто досмотрит до конца „Носорога‟ или „Номера‟ режиссёра Сенцова имеет супер-иммунитет, и ему не страшен коронавирус!», — издеваются над постановлением КМ в соцсетях.А заодно и интересуются, будут ли патриотические фильмы показывать на кладбищах — ведь смертность от «короны» в стране растёт.Но правительство подобные заявления не смущают. Оно с лёгкостью одобрило проект постановления «О внесении изменений в «Порядок использования средств для осуществления некоторых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2». И сейчас сенцовы всех мастей получат почти миллиард гривен из «ковидной кассы». Из них 100 миллионов направят на создание патриотических сериалов — с целью поддержки создания общественно значимого аудиовизуального контента субъектами кинематографии, создания новых возможностей для трудоустройства специалистов киноотрасли и поддержки отрасли в связи с ограничительными мерами. Именно это крайне необходимо населению, которое само вынуждено лечиться и защищаться от пандемии.