«Патриот» промахнулся: Американская ракета взорвалась во время учений в Южной Корее

Во время учебных стрельб из американского ракетного комплекса Patriot в Южной Корее произошел непредвиденный инцидент.

Во время испытаний американского комплекса ПВО Patriot в Южной Корее произошло ЧП. Одна из ракет, запущенных данной установкой, взорвалась вскоре после запуска.

Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap. Оно же уточняет, что ракета самоуничтожилась после того, как ее курс отклонился от запланированной программы полета.

Так как снаряд взорвался над морем, каких-либо жертв среди мирного населения или армейского персонала не было. Отметим также, что данный инцидент произошел во время ежегодных учебных стрельб из размещенных в Республике Корея американских систем ПВО.

Сейчас в Южной Корее дислоцировано семь батарей комплексов Patriot. На их покупку в 2014 году Сеул затратил более полутора миллиардов долларов.