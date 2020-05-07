Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог Ищенко рассказал, что ждет Киев после конфликта с Черкассами
Трамп нашел кандидатуру на замену Зеленскому
Четвёрка кораблей НАТО "вторглась" в вотчину Северного флота России. Н...
Независимый эксперт рассказал о найденных при крушении МН17 "самородках&quo...
Главная / Политика

Patriot проиграл на гиперзвуке: Хатылев о выборе Ирака в пользу С-400

07 мая 2020, 13:10  •  77 • Политика
Сергей Хатылев рассказал, почему Ирак сделал выбор в пользу С-400. Военный эксперт указал на то, что американские Patriot не способны бороться с гиперзвуковыми целями.
Власти Ирака намерены закупить у России партию зенитно-ракетных комплексов С-400. Ситуацию для "Политэксперта" прокомментировал военный эксперт Сергей Хатылев.
Специалист увязывает действия Багдада с конфликтом между США и Ираном, в ходе которого иранские военные обстреляли американские базы. Инциденты продемонстрировали полную неэффективность системы ПВО Соединённых Штатов.
Ирак также заинтересовали испытания С-400, которые организовала турецкая сторона. Плюсом являются как возможности систем, так и низкие цены.
"Зенитно-ракетный полк С-400 самодостаточный... Полк способен самостоятельно совершать марш в новый район, передислоцироваться", - поведал он.
Но главным фактором стало то обстоятельство, что русские ЗРК способны бороться с гиперзвуковыми целями, которые перемещаются со скоростью до пяти километров в секунду. Этого даже модифицированные американские комплексы Patriot пока не могут.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
07 мая 2020, 04:10
"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова. Мнение Хазина
07 мая 2020, 00:10
Два удара для Решетникова: После критики Путина чиновник лишился места
07 мая 2020, 00:10
"Шпаргалка ВОЗ переводилась впопыхах": В плане Собянина-Поповой нашли подозрительные неувязки
07 мая 2020, 00:10
Мы - часть эксперимента: Малофеев обратился к России, задав вопросы о коронавирусе
07 мая 2020, 09:10
Что скрывает улыбка госсекретаря США: Помпео ответил на захват американских наёмников в Венесуэле
07 мая 2020, 10:10
Эксперт раскрыл причину антироссийских заявлений Киева
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 мая 2020, 04:10
Чей Крым? Познер объяснил украинцу Гордону простые истины
07 мая 2020, 08:10
"Крым - трагическая ошибка России?": Познер поставил Гордона в тупик одним ...
07 мая 2020, 04:10
"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова. Мнен...
07 мая 2020, 00:10
Два удара для Решетникова: После критики Путина чиновник лишился места
07 мая 2020, 06:10
Почему «зонтик» ПВО-ПРО ВКС России и Сирии вновь прорван? Детали рейда Хель Хаавир на...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 мая 2020, 01:10
У Мишустина коронавирус, а плохо Силуанову. Правительство возглавил Белоусов
01 мая 2020, 23:10
Нацист Билецкий грозит «вате» резнёй 2014 года
05 мая 2020, 12:10
Четвёрка кораблей НАТО "вторглась" в вотчину Северного флота России. Народ потребовал уничтожения
02 мая 2020, 06:10
Главарь нацистов рассказал, как будет уничтожать «брошенный обессиленной Россией Донбасс»
01 мая 2020, 02:10
«Это вам за Михо!» – в зоне «ООС» грузин расстрелял двух ВСУшников
01 мая 2020, 20:10
Делягин заявил о закрытом распоряжении Мишустина: "Аккуратненько перед своим заболеванием"
02 мая 2020, 20:35
Анна Герман, украинский политик - из Киева: Теперь я уже не надеюсь, что Зеленский почтит память тех, кого живьём сожгли в Одессе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.