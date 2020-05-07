Patriot проиграл на гиперзвуке: Хатылев о выборе Ирака в пользу С-400

Власти Ирака намерены закупить у России партию зенитно-ракетных комплексов С-400. Ситуацию для "Политэксперта" прокомментировал военный эксперт Сергей Хатылев.

Специалист увязывает действия Багдада с конфликтом между США и Ираном, в ходе которого иранские военные обстреляли американские базы. Инциденты продемонстрировали полную неэффективность системы ПВО Соединённых Штатов.

Ирак также заинтересовали испытания С-400, которые организовала турецкая сторона. Плюсом являются как возможности систем, так и низкие цены.

"Зенитно-ракетный полк С-400 самодостаточный... Полк способен самостоятельно совершать марш в новый район, передислоцироваться", - поведал он.

Но главным фактором стало то обстоятельство, что русские ЗРК способны бороться с гиперзвуковыми целями, которые перемещаются со скоростью до пяти километров в секунду. Этого даже модифицированные американские комплексы Patriot пока не могут.