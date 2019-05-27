|
«Patriot PAC-3» не упустить и С-400 получить. Что привлекает Анкару в архитектуре американского ЗРК?
27 мая 2019, 18:24 • 90 • Аналитика
Безусловно, одной из наиболее муссируемых в российских экспертных кругах и новостных изданиях тем на сегодняшний день является негласное хитросплетение в реализации амбициозного контракта на поставку турецкой стороне четырёх зенитно-ракетных комплексов большой дальности С-400 «Триумф» общей стоимостью порядка 2,5 млрд. долларов. Далеко не все осведомлены о том, что сложности осуществления данной сделки связаны не только с мощным лоббированием продвижения американской оборонной продукции на европейском и переднеазиатском рынках вооружения по линии FMS («Foreign Military Sales», «Иностранных военных продаж»), но и с дальновидным желанием ГШ ВС Турции убить сразу двух зайцев.
Хитрая стратегия оборонного ведомства Турции, изначально предусматривающая закупки как российских, так и американских зенитно-ракетных систем, имеет исключительно технологическую подноготную
Во-первых, получить целый «пакет» критических технологий, касающийся архитектуры радиоэлектронной элементной базы РЛС подсвета и наведения 92Н6Е комплекса С-400 «Триумф» (данная станция представлена пассивной фазированной антенной решёткой с увеличенными энергетическим потенциалом, помехозащищённостью и дальностью действия в сравнении с РЛС 30Н6Е2 комплексов С-300ПМ1/2), а также конструкции зенитных управляемых ракет большой дальности 48Н6Е3/ДМ, входящих в боекомплект «четырёхсотки». Как сообщило турецкое новостное издание «Anadolu» 19 мая 2019 года со ссылкой на президента республики Реджепа Эрдогана, после реализации вышеуказанного контракта Анкара планирует запустить крупносерийное производство С-400 совместно с «Концерном ПВО «Алмаз-Антей».
Нетрудно предположить, что для реализации задуманного турецкое оборонное ведомство планирует задействовать национальные военно-промышленные концерны «ASELSAN» и «Roketsan», специалисты которых обладают громадным опытом в проектировании контейнерных оптико-электронных комплексов разведки и целеуказания «ASELPOD», станций радиотехнической и радиоэлектронной разведки «Koral», радаров ДРЛО, а также ракетного вооружения. Именно они будут принимать прямое участие в переборке основных узлов наших радаров 92Н6Е, детальное изучение и тестирование которых позволит почерпнуть перечень критической информации, необходимой для ликвидации «детских болезней» («сырости» элементной базы), а также будущей модернизации перспективного турецкого зенитно-ракетного комплекса малой и средней дальности «Hisar-A», который планируют довести до уровня оперативной боевой готовности уже в ближайшие годы.
Во-вторых, Министерство обороны и Генштаб Вооружённых сил Турции совершенно не планируют лишиться не менее технологически привлекательного «лакомого кусочка» — американских зенитно-ракетных / противоракетных комплексов средней дальности «Patriot PAC-3MSE», контракт на приобретение которых с завидной регулярностью навязывается Анкаре взамен на отказ последней от закупки российских С-400. Именно по этой причине ещё в начале января 2019 года из уст главы внешнеполитического ведомства Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу прозвучало заявление о готовности одновременной закупки как наших «Триумфов», так и американских «Пэтриотов».
По этой же причине с первых чисел мая 2019 года (на фоне боязни заполучить увесистый «брикет» антитурецких экономических санкций) высокопоставленные чиновники из внешнеполитического и оборонного ведомств Турции стали более аккуратно обходить краеугольные вопросы, связанные с грядущей реализацией сделки по закупке С-400, что проявилось в исчезновении из новостных лент турецких СМИ утвердительных заявлений об отказе от закупки «Patriot PAC-3» и истребителей 5-го поколения F-35A в пользу наших комплексов. Следовательно, все действия Анкары в плане турецко-российского военно-технического сотрудничества с недавних пор осуществляются исключительно тихой сапой.
И здесь задаешься вполне логичным вопросом: какие технологические преимущества рэйтеоновско-локхидовского «Patriot PAC-3MSE» (в сравнении с экспортной модификацией С-400 «Триумф») вызывают столь неподдельный интерес у специалистов из Минобороны и Генштаба ВС Турции? В первую очередь это эндоатмосферная 5-маховая ракета-перехватчик MIM-104F PAC-3MSE. Несмотря на достаточно ограниченную дальность работы по баллистическим и аэродинамическим целям (30 и 75 км соответственно), данная зенитная ракета обладает двумя неоспоримыми достоинствами перед используемым в боекомплекте «четырёхсотки» перехватчиком 48Н6ДМ:
— возможностью кинетического уничтожения высокоскоростных сверхманевренных средств воздушного нападения методом «hit-to-kill» благодаря задействованию «газодинамического пояса» из 180 импульсных микроракетных двигателей (расположены перед аэродинамическим фокусом ракеты, в её носовой части, и позволяют реализовать перегрузки в более чем 55 ед.), а также благодаря наличию активной радиолокационной ГСН миллиметрового Ka-диапазона, располагающей высочайшими разрешением сканирования воздушного пространства и точностью захвата цели;
— способностью перехвата целей, находящихся за пределами радиогоризонта (на удалении более 20—25 км); в том числе по целеуказанию от состоящих на вооружении ВВС Турции самолётов радиолокационного дозора и наведения Boeing 737&C «Peace Eagle», передаваемому по защищённому радиоканалу сети «Link-16».
Стремление Турции усидеть одновременно на двух стульях связано преимущественно с невозможностью получения боекомплектов, представленных уникальными ЗУР 9М96Е2
В Анкаре отлично осведомлены о том, что опциональный пакет поставляемых турецкой стороне С-400 ни в первой, ни в последующих партиях не будет включать в себя интеграцию зенитных управляемых ракет большой дальности с активными РЛ ГСН 9М96Е2, оснащёнными газодинамическими двигателями поперечного управления и обладающими сходными с MIM-104F лётно-техническими качествами, а также в 1,8 раза большим радиусом действия (130—150 км).
Не обольщаются представители военного ведомства Турецкой Республики и относительно дальнейшего заключения контракта на закупку перспективных ЗРК С-350 «Витязь», оснащённых передовыми ЗУР 9М96Е2. Активная военно-техническая поддержка исламистских формирований «Тахрир аш-Шам» в «идлибском гадюшнике», включая переброску механизированных подразделений регулярной турецкой армии в район господствующих высот, расположенных севернее г. Кафр-Набуда (для парирования наступательного потенциала правительственных сил Сирии), уж точно не способствует формированию благоприятной почвы для продолжения военно-технического взаимодействия между Москвой и Анкарой в дальней перспективе. Ввиду вышеуказанных обстоятельств наблюдаемая изворотливость Анкары практически не вызывает удивления.
Евгений Даманцев
Подпишитесь на нас
Загрузка...
90
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 мая 2019, 05:09
|
21 мая 2019, 09:39
|
26 мая 2019, 16:09
|
25 мая 2019, 20:54
|
27 мая 2019, 05:24
|
21 мая 2019, 12:39
|
23 мая 2019, 03:54