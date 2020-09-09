«Патриот» Филатов владеет домом и участком в районе Большой Ялты

У мэра Днепра, Бориса Филатова, который ранее собирался вешать сепаратистов и сторонников РФ, внезапно обнаружился участок земли в «аннексированном Крыму». Документ, подтверждающий факт владения «патриотом» 200 квадратных метров земли в районе Большой Ялты, опубликовала известный блогер и адвокат Татьяна Монтян.Оказалось, что Ялтинский городской суд пытается взыскать с Бориса Филатова арендную плату и вчинил ему иск в 45 тысяч рублей. Договор между Филатовым и Симеизским поселковым советом был заключен еще в 2009 году – на срок 49 лет. Естественно, после «аннексии» Крыма подручный Коломойского и не подумал расторгнуть договор – в знак протеста против «оккупации». Однако при этом не спешил вносить деньги за аренду и выполнение мероприятий по инженерной защите территории, прилегающей к личной фазенде, расположенной в пгт. Береговое. Там у мэра Днепра и спонсора добробатов расположен нескромный жилой дом и хозпостройки.«И почему я совершенно не удивлена?», - вопрошает Татьяна Монтян.Сам мэр Днепра пока никак не отреагировал на эту «зраду» (предательство), хотя, несомненно, данный факт ударит по имиджу градоначальника-патриота, особенно в разгар местных выборов. При этом многие жители Днепра сетуют на «мягкотелость» российских властей и подозревают их в договоренностях с майданными политиками.«С 2009 года много аналогичных историй. И странно что не расторгли договор в одностороннем порядке. Блюдут, значит, права украинских граждан, обещавших по 10.000 долларов за голову русского», - напоминает житель Днепра Богдан Гонтарь.Правда, по сведениям участников группы «Чонгар-Чаплынка-Колончак» сейчас на полуострове ходят упорные слухи, что власти РФ намерены забирать всю недвижимость у украинцев-некрымчан. И произойдет это под прикрытием второй волны карантина, до марта 2021 года. Так что не исключено, что могут раскулачить и Филатова, и Коломойского, и Порошенко, у которых в Крыму недвижимости и предприятий – на сотни миллионов рублей. Выход спасти свое движимое и недвижимое имущество один: срочно жениться на крымчанке. Кстати, некоторые жители и жительницы полуострова активно предлагают фиктивные браки тем, кто хочет порешать вопросы с собственностью в Крыму. Цена такой услуги – от 50 до 100 тысяч рублей.