Патрик Дж. Бьюкенен: Худший день для Трампа и трампистов

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Аналитическая группа Катехон

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.

В среду были подтверждены поражения сенаторов Келли Лоуффлер и Дэвида Пердью во втором туре выборов в Джорджии. Это означает, что Республиканская партия потеряет Сенат на следующие два года.

Чак Шумер теперь заменит Митча Макконнелла на посту лидера большинства.

И новый раскол в Сенате поставит 20 января избранного вице-президента Камалу Харрис, председателя Сената, в положение, при котором она будет голосовать по каждому существенному вопросу, по которому голоса двух партий разделены поровну.

В среду обе палаты Конгресса также признали победу Джо Байдена над Трампом на выборах (306 голосов выборщиков в пользу Байдена, 232 – за Трампа). Последнее потенциальное препятствие к инаугурации Байдена в качестве 46-го президента США было снято.

Но самым худшим событием дня для Трампа стало то, что часть дружной толпы в 50 000 человек, к которой он только что обратился, завершила свой марш вниз по пешеходной аллее до Капитолия США, пробив себе дорогу в здание, вторгшись и заняв палаты Сената и Палаты представителей.

Члены Конгресса были вынуждены бежать и скрываться. Протестующий, ветеран ВВС, был застрелен полицейским Капитолия. Вице-президент Майк Пенс, председательствовавший на совместном заседании, был взят под охрану своим подразделением Секретной службы. Двери были взломаны. Окна были разбиты, а здание разгромлено.

Всё это видели по национальному телевидению с полудня до ночи. Восточный и западный фасады Капитолия были в течение нескольких часов заняты протестующими сторонниками Трампа, которых президент, его сын Дон-младший и Руди Джулиани взбудоражили за несколько часов до начала шествия.

Американцы увидели, как толпа заняла и осквернила храм Американской Республики. И это событие навсегда будет использовано для того, чтобы дискредитировать не только Трампа, но и возглавляемое им движение и достижения его президентства. Он будет демонизирован, как никто другой в нашей истории со времен Ричарда Никсона или Джо Маккарти.

Тем не менее всего два месяца назад Трамп набрал самое большое за всю историю количество голосов для действующего президента – 74 миллиона. И, согласно четырём широкомасштабным опросам, уровень одобрения его действий остаётся там, где он был в течение четырёх лет, между 40 и 50%.

То, что произошло в среду, было позором и неудачей. Но это, как некоторые безумно утверждали, не идёт ни в какое сравнение с 11 сентября или с сожжением Британией Капитолия в 1814 году во время войны 1812 года. Это злонамеренная гипербола, пропаганда истеблишмента.

11 сентября 2001 года более 3000 американцев погибли при чудовищных обстоятельствах, когда башни-близнецы Всемирного торгового центра Манхэттена рухнули, а Пентагон был атакован угнанным авиалайнером. И в жизни многих из нас произошли гораздо более серьёзные события, чем эта четырёхчасовая оккупация Капитолия.

В мае 1970 года, после того как Никсон отдал приказ о вторжении в Камбоджу для очистки коммунистических укрытий, войска Национальной гвардии в панике застрелили четырёх студентов Кентского государственного университета в штате Огайо.

Сотни студенческих городков взбудоражились; сотни университетов закрылись на семестр. Десятки тысяч демонстрантов, занявших автобусы в округе Колумбия, кружили вокруг Белого дома. Американские войска были переброшены в подвал здания Исполнительного аппарата.

Сегодня в средствах массовой информации ведутся абсурдные разговоры об отстранении президента от должности посредством импичмента или ссылки на 25-ю поправку.

Если Палата проголосует за импичмент, проведёт ли Сенат в течение 12 дней суд, чтобы посадить Пенса в Овальный кабинет? Что касается удаления Трампа через 25-ю поправку, то для этого потребуется заявление вице-президента Пенса и половины кабинета о том, что Трамп не может завершить правление, срок которого заканчивается через две недели. Этого не случится.

Но, несомненно, события среды нанесли удар по Республиканской партии. И как сейчас выглядит её будущее?

После тогоё как Трамп уйдёт с поста президента, он уже не вернётся. Внутренняя оппозиция не допустит его выдвижения или переизбрания, если его снова выдвинут.

Однако масштабы и сила трампистского движения таковы, что ни один республиканский кандидат, которого Трамп объявит персоной нон грата, не сможет выиграть выдвижение в президенты от республиканцев и занять президентское кресло.

Сторонников Трампа сегодня порицают и обличают те же средства массовой информации, что восхваляли BLM и антифашистских "мирных демонстрантов", которые целое лето мародёрствовали и организовывали поджоги и грабежи в Миннеаполисе, Милуоки, Портленде, Кеноше, Луисвилле и десятках других городов.

Трамписты демонизировались и раньше. Они привыкли к этому. И каковы бы ни были их грехи, нелояльность и неблагодарность по отношению к человеку, которого они посадили на пост президента, попросту невозможна.

Среда была плохим днём для Америки, но это не стоит сравнивать с поджогом Рейхстага.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.

Оригинальный материал без перевода можно прочесть здесь:

The New Hampshire Union Leader