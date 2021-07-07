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Патриархат Грузии призвал митингующих успокоиться: "Насилие не может быть добром"

07 июля 2021, 01:05  •  29 • В мире
В Тбилиси проходит сразу две демонстрации. Патриархат Грузии призвал митингующих успокоиться. "Насилие не может быть добром", - напомнили людям.
Ожесточённое противостояние развернулось между представителями нетрадиционной сексуальной ориентации и теми, кто по-прежнему хочет жить в мире с традиционными, а не навязанными Западом ценностями.
На официальном сайте Патриархата Грузии появилось обращение к народу с призывом воздержаться от эскалации конфликта. Отмечается, что на проспекте Руставели очень напряжённо.
"Превращение конфронтации в физическое насилие нанесёт ущерб нашей стране. Насилие никогда не может быть добром", - напомнили гражданам.
В сообщении отмечается, что насилие может навредить не только участникам конфликта, но и всему обществу, всей Грузии. В Патриархате призвали людей успокоиться.
На месте противостояния в центре Тбилиси находятся сотрудники правоохранительных органов. Они стараются предотвратить агрессивные столкновения.
Накануне была запланирована акция "Тбилиси прайд", но люди встали на защиту традиционных ценностей. Им удалось не допустить проведение мероприятия "радужных". Известный адвокат Шота Горгадзе отметил, что тенденция маршей сексуальных меньшинств берёт начало в США. Радужные флаги появляются на зданиях посольств, американцы поддерживают движение гомосексуалистов во всём мире.
Горгадзе объяснил, что люди выступают не только против чуждых их ментальности парадов, но и против позиции грузинской политической элиты, готовой "прогнуться под Запад".
"Но очевидно, что США будут очень недовольны, если государство пойдёт навстречу Грузинской Православной Церкви и большинству грузин!" - считает адвокат.
Такого же мнения придерживается и руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков.
"Вот только не искушённые в геополитической проблематике простые грузины обычно не задумываются, что за "евроатлантические устремления" нужно платить. И в первую очередь своими ценностями, своей верой и даже... своими семьями, своими детьми. Ведь вступление в НАТО и ЕС невозможно без "партнагрузки" в виде тех же "гей-парадов", школьного "секспросвета" и абсолютной свободы узаконенных детоубийств (абортов), суррогатного материнства (в том числе на продажу за границу), а также действий их лоббистов, всевозможных извращенских НКО", - напомнил он.

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