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Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

05 января 2019, 15:09  •  37 • Украина
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины. Перед подписанием документа состоялся молебен с участием украинских политиков.
 
РИА Новости © Стрингер
 

Церемонию транслировали в прямом эфире украинские телеканалы.

На ней присутствовали президент Украины Пётр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, а также другие украинские политики и священники.

В декабре Порошенко заявил, что в стране создана Украинская поместная автокефальная церковь, предстоятелем которой был избран митрополит Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний (Думенко).

Сообщалось, что константинопольский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии предстоятелю новой украинской церкви Епифанию 6 января. В конце декабря Варфоломей во время разговора с детьми пошутил, что за предоставление автокефалии украинской церкви он взял с фабрики Порошенко «много конфет и шоколада».

В Русской православной церкви заявили, что создание новой церкви на Украине отбросит украинское общество ещё дальше от мира и от разрешения религиозного вопроса.

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