Патриарх Варфоломей передал послание Порошенко

Делегация Константинопольского патриархата передала президенту Украины Петру Порошенко послание патриарха Варфоломея.

Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Отмечается, что епископ Едмонтский Украинской православной церкви в Канаде Иларион зачитал послание патриарха Варфоломея.

«Новокрещённый народ вошёл под духовное руководство, безудержную заботу и церковный покров церкви Константинополя через создание митрополии Киевской и всея Руси, которая стала шестидесятой метрополией Вселенского патриархата», — говорится в послании.

Кроме того, в послании отмечается, что вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что попытки отделить Украинскую православную церковь (УПЦ) от Московского патриархата могут привести к катастрофе в православном мире.