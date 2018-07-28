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Патриарх Варфоломей передал послание Порошенко

28 июля 2018, 01:24  •  85 • Украина
Делегация Константинопольского патриархата передала президенту Украины Петру Порошенко послание патриарха Варфоломея.
 
© president.gov.ua
 

Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Отмечается, что епископ Едмонтский Украинской православной церкви в Канаде Иларион зачитал послание патриарха Варфоломея. 

«Новокрещённый народ вошёл под духовное руководство, безудержную заботу и церковный покров церкви Константинополя через создание митрополии Киевской и всея Руси, которая стала шестидесятой метрополией Вселенского патриархата», — говорится в послании.

Кроме того, в послании отмечается, что вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что попытки отделить Украинскую православную церковь (УПЦ) от Московского патриархата могут привести к катастрофе в православном мире.

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