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Патриарх с трибуны Госдумы: Запретите рекламу алкоголя, дайте льготы по выходу на пенсию многодетным мамам и опасайтесь гаджетов!

30 января 2019, 18:54  •  98 • В России

В среду утром в Госдуму стояла большая, но смиренная очередь из архиереев - в рамках Рождественских парламентских встреч здесь выступал с трибуны Патриарх Кирилл. Вот уже в третий раз. Каждый год предстоятель Русской православной церкви обращается к слугам народа то в нижней, то в верхней палате парламента. В 2019-м настал черед нижней, а у верхней в то утро были свои громкие события - прямо во время заседания там задерживали сенатора от Карачаево-Черкесии.

- Имейте совесть, отойдите! - ругались на меня думские технические работницы, пытавшиеся разглядеть Святейшего на лестнице по пути в зал пленарных заседаний.

"ОБ АБОРТАХ БУДУ ГОВОРИТЬ ДО СКОНЧАНИЯ ДНЕЙ"

Пройдя под овации к трибуне, гость выступал с нее полчаса.

- Церковь не является политической партией, не входит в политику как некий субъект, но все, что происходит в стране, ей близко, она несет ответственность за происходящее перед Богом и перед историей. Нигде нет таких открытых и конфиденциальных бесед, какие духовник проводит со своими чадами. Тайна исповеди не может быть раскрыта, но наше понимание о чаяниях народа вырастает из самого актуального контекста, - объяснил свое появление здесь Патриарх. И сразу перешел к наказам.

Во-первых, развивать конструктивные отношения между властью и обществом и сокращать социальное неравенство.

- Власть и общество не должны существовать в параллельных мирах. Разделенность власти и народа рано или поздно способна привести к печальным последствиям для государства и его граждан. Разрыв между бедными и богатыми несет в себе опасный заряд. Социальное неравенство создает внутри общества пропасть, которая подобно черной дыре поглощает духовные силы народа. Неравенство разъедает ткань народного единства, - предупредил он.

Во-вторых, правовой статус для многодетных и льготы по выходу на пенсию для женщин, у которых трое детей и больше. Над этим законопроектом с прошлого года уже работает Совфед.

- Создание особого правового статуса для многодетных семей – это не просто настоятельное требование времени, это стратегический шаг в реализации демографической политики в нашей стране. Поддерживаю законодательные инициативы, касающиеся льгот по выходу на пенсию для женщин, которые родили трех и более детей. Это справедливо, ибо воспитание ребенка требует большого личного подвига от его родителей, и эта жертва непременно должна быть вознаграждена государством, - призвал Патриарх.

Предстоятель РПЦ попросил депутатов проработать ряд законопроектовФото: Елена ЧИНКОВА

В-третьих, вывод абортов из системы обязательного медстрахования. Ранее он уже выступал здесь на эту тему, группа депутатов внесла пакет законопроектов, но их не поддержали.

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- Я говорил и буду говорить об этом до скончания дней своих, пока не произойдут какие-то сдвиги, - пообещал он слугам народа. - До сих пор налогоплательщик платит за то, что медицинской помощью не является и являться не может. Есть варианты решения, которые позволили бы признать право на жизнь за нерожденным ребенком и вывести аборты, совершаемые не по медпоказаниям, из системы ОМС. Мои противники утверждают, что вырастет число подпольных абортов. Но я не знаю ни одного случая, чтобы подпольные аборты совершались бесплатно. Все за деньги!

Некоторые в зале зааплодировали.

НЕ ПОДТАЛКИВАТЬ К ПЬЯНСТВУ

В-четвертых, запретить рекламу любого алкоголя. На этом требовании зааплодировали уже все.

- Уж где-где, но не в России этим заниматься! И так пьют, ну что ж мы подталкиваем людей массовым распространением рекламы! - пристыдил Святейший.

В-пятых, предоставить молодежи социальные лифты и забыть о менторском тоне. И в-шестых, аккуратно подходить к цифровым технологиям и гаджетам.

- Все данные с гаджетов с легкостью могут концентрироваться в месте накопления информации, уверяю вас, не на территории нашей страны. Если завтра разработают методологию ее использования, то вся информация будет доступна для анализа и систематизации. А те, кто будет ее иметь, будут владеть миром. Некоторые снисходительно улыбаются: что взять со старорежимных людей, которые против прогресса? Да мы не против прогресса. Подлинная свобода не предполагает глобального контроля. Церковь за подлинную свободу человека, а не за мнимую, - пояснил он.

ЗАЩИТИТЬ ХРИСТИАНСКУЮ ВЕНЕСУЭЛУ

Взявший слово Геннадий Зюганов назвал православие главным врагом Америки и призвал коллег забыть старые обиды и объединиться.

- Англосаксы ведут против нас гибридную войну - лупят и по президентской власти, и по РПЦ, а что они делают на Украине! Сильные и конкурентоспособные, мы кроме себя никому не нужны, - громыхал лидер КПРФ.

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- Говорить о духовном по бумажке - значит ничего не иметь в душе! - уколол его вождь ЛДПР Владимир Жириновский. Он-то был как всегда без бумажки и с ворохом своих идей - от внедрения в загсы священников и статьи в Конституции о добровольном вхождении всех желающих стран в состав России до спасения Венесуэлы от США.

- Надо встать на защиту христианской Венесуэлы! Это не Куба, которой нечем рассчитываться. Пусть колокола РПЦ звенят день и ночь! - тут Владимира Вольфовича оборвал было регламент. - Я самый православный, почему звонок?

Перед уходом на свое место он успел пожаловаться и на антипропаганду, из-за которой был вынужден сам посмотреть скандальные фильмы "Праздник" и "Матильда".

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов говорил об объявленном в России Годе добровольца, который позволит молодежи проявить свою ответственность, а руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов попенял на то, что в стране до сих пор нет работоспособного закона о молодежной политике.

- Понимаем ли мы тех, кому сейчас 14, 18, 25 лет? Не всегда, - признал спикер Госдумы Вячеслав Володин. - А что мешает? Может, взгляд сверху. На них нельзя смотреть сверху вниз, надо быть на равных. Невский одержал победу на Чудском озере в 21 год, Пушкин опубликовал первую главу "Онегина" в 25 лет, Терешкова совершила свой легендарный полет в 26 лет... Надо поддерживать стремление молодежи ко всему новому.

ЧТО В ИТОГЕ

Закрывая заседание, Вячеслав Володин распорядился создать рабочую группу, которая изучит предложенные Патриархом инициативы. Возглавит ее вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

- Мы видим конкретные результаты, это очень важно и здорово. Эти встречи не символические, а очень содержательные, - поделился впечатлениями с "КП" официальный спикер РПЦ Владимир Легойда.

- Святейший предупредил об опасности гаджетов, а сам он ими пользуется?

- Мобильным телефоном пользуется. Он не первый раз об этом говорит. Речь не о том, что ими не надо пользоваться, а о том, что здесь есть другая сторона медали.

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