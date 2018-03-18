Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги недели. «Лондон, гудбай, пора домой»
Путин проголосовал на выборах одним из первых на своем участке
«Когда горят танки ВСУ, остается лишь одно — угрожать России»
В Крыму и Севастополе стартовали впервые в истории выборы президента РФ
Главная / В России

Патриарх проголосовал на участке в Одинцово

18 марта 2018, 11:39  •  29 • В России

В прежние годы Патриарх Кирилл голосовал в своей рабочей резиденции в Чистом переулке - туда приезжали представители избирательной комиссии. На думских выборах 2016 года предстоятель Русской православной церкви традицию нарушил: взял тогда открепительное удостоверение и перед освящением храма в Барвихе проголосовал на избирательном участке номер 1980 в подмосковном Одинцово. Здесь находится филиал МГИМО.

И вот два года спустя, в день президентских выборов Святейший в 9 утра снова появился на пороге этого участка, выбрав его уже через МФЦ. Остальные избиратели позабыли о процессе, наблюдая за таким нежданным гостем. Получив бюллетень, он на пару минут зашел в кабинку и затем загрузил документ в КОИБ.

- Спасибо, вы проголосовали! - ответил автомат.

Отрывной талон заявления о голосовании по месту нахожденияФото: Елена ЧИНКОВА

- Я очень надеюсь на то, что тот выбор, который сделают россияне, поможет нам идти вперед, укрепляя внутреннее согласие в обществе и развивая наш суверенитет, становясь еще более значительным фактором на международной арене. Но самое главное - я очень надеюсь на то, что все мы пойдем по тому пути, который будет правильным, - подчеркнул Патриарх. - И что шествие по этому пути сделает всех нас лучше. Те проблемы, которые есть в обществе, постепенно должны из нашей жизни уходить. Есть такая присказка в современной рекламе: "Ты этого достоин". Так вот, наш народ этого достоин. Пусть Господь хранит Россию!

- Почему Святейший голосует опять в Одинцово? - спрашиваю пресс-секретаря Патриарха иерея Александра Волкова.

- Рядом его резиденция в Переделкино, удобно заехать перед службой. Заявление о голосовании по месту нахождения он оформил 12 марта.

- Следил ли он за предвыборной кампанией, смотрел ли дебаты?

- Конечно, следил, как и любой гражданин, серьезно относящийся к происходящему в нашей стране. Святейший уделяет выборам большое внимание. Русская церковь очень внимательно наблюдает за тем,что говорят и как ведут себя кандидаты, поскольку это имеет значение и для церковной жизни.

- Но вели-то они себя по-разному. На дебатах мы видели и оскорбления, и мордобои, и плескание водой. Мнением своим на сей счет Святейший не делился?

- Нет, он предпочитает не давать публичных оценок тем или иным кандидатам в президенты, понимая, что даже косвенные оценки могут иметь какое-то значение.

- За кого голосовал, если не секрет?

- Это его личное дело, - улыбнулся отец Александр.

С участка Патриарх поспешил на литургию в храм Воздвижения Креста Господня в Тружениковом переулке.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

29
Источник
Похожие новости
18 марта 2018, 08:24
Эли Рисс, раввин Еврейской автономной области: Горжусь, что стал гражданином России и голосую здесь в первый раз
17 марта 2018, 19:24
«Вы – могучая»: Лена Летучая записала забавный ролик с призывом голосовать на выборах
18 марта 2018, 01:54
Минобороны Украины по ошибке закупило для своих бойцов дымовую смесь для киносъемок

Загрузка...
18 марта 2018, 05:09
Пранкеры выяснили, как европейские правозащитники хотят устроить атаку на российские выборы
17 марта 2018, 17:39
Выход в свет: российских водителей обяжут надевать специальные жилеты
17 марта 2018, 19:24
После вопроса «Крым чей?» на украинском ТВ поставили вопрос «Крым где?»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 марта 2018, 00:08
370 миллионов на лечебную грязь
13 марта 2018, 00:09
Отрицаешь вину России - в тюрьму: Британские СМИ узнали о скандальном законопроекте
14 марта 2018, 21:39
Меркель дала умный совет дерзкой Мэй
12 марта 2018, 07:54
Российские военные сразятся с бандеровцами в Сирии
15 марта 2018, 20:24
Две страны осудили Терезу Мэй за политическую фантастику
14 марта 2018, 15:09
"Не нашли, что сказать": Мэй перенесла заявление по мерам против России в связи с отравлением Скрипаля
15 марта 2018, 04:09
В Совфеде рассказали, что будет с Украиной после разрыва договора о дружбе с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.