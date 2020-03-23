|
Патриарх Кирилл заговорил о "большом кризисе" человечества и призвал оставаться людьми в эпидемию
23 марта 2020, 17:35 • 87 • Политика
Несмотря на пандемию коронавируса, людям необходимо сохранять единство и, прислушиваясь к рекомендациям врачей, не переставать оказывать посильную помощь тем, кто в ней нуждается. "Никто не отменял совершения добрых дел", - уверен Патриарх Кирилл.
Об этом Предстоятель Русской Православной Церкви заявил во время Божественной литургии, проходившей в Соборном храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в Москве.
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом не забывать о правилах гигиены, не игнорировать их, а также посоветовал прислушаться к рекомендациям врачей, исполняя все то, что необходимо исполнять с точки зрения медицины. Однако при этом, продолжил Предстоятель, надо оставаться людьми, не терять способности любви и по мере сил помогать тем, кто в этом нуждается. Особенно помощь нужна пожилым людям и одиноким, не способным даже в магазин сходить за продуктами.
"Конечно, оберегать и себя, и ближних своих от инфекции необходимо, однако "совершения добрых дел никто не отменял",- подчеркнул он.
Предстоятель Русской Православной Церкви особо обратил внимание на необходимость укрепления веры в Бога в период испытаний болезнью и призвал верующих думать не только о гневе Божием, но и о милости Божией.
Добавим, по итогам заседания Священного Синода 11 марта было принято заявление в связи с распространением коронавируса. Священный Синод призвал архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви "к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам".
С субботу, 21 марта, Патриарх Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщают представители Русской Православной Церкви на сайте Московского Патриархата.
Прошения будут возноситься за Божественной литургией во всех без исключения храмах Русской Православной Церкви. А впервые утверждённые молитвенные тексты будут прочитаны за Патриаршим богослужением в воскресенье, 22 марта, в Неделю 3-ю Великого поста.
87
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 марта 2020, 01:00
|
21 марта 2020, 06:35
|
19 марта 2020, 06:35
|
17 марта 2020, 19:30
|
21 марта 2020, 00:35
|
21 марта 2020, 14:29
|
22 марта 2020, 10:35