Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вернемся в Крым и будем бить русских так, что бы они прятались в страхе - Чийгоз
"Советский" деликатес спасет от заражения COVID-19
Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу
"Русский медведь долго терпел. А теперь нанес удар по американской нефти&qu...
Главная / Политика

Патриарх Кирилл заговорил о "большом кризисе" человечества и призвал оставаться людьми в эпидемию

23 марта 2020, 17:35  •  87 • Политика
Несмотря на пандемию коронавируса, людям необходимо сохранять единство и, прислушиваясь к рекомендациям врачей, не переставать оказывать посильную помощь тем, кто в ней нуждается. "Никто не отменял совершения добрых дел", - уверен Патриарх Кирилл.
Об этом Предстоятель Русской Православной Церкви заявил во время Божественной литургии, проходившей в Соборном храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в Москве.
"Несмотря на эту инфекцию, которая как бы провоцирует отчуждение одного человека от другого, сохраняя все предписания, чтобы не быть разносчиками этой инфекции, мы не должны забывать наших ближних, в меру сил и возможностей оказывать им помощь"- сказал он.
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом не забывать о правилах гигиены, не игнорировать их, а также посоветовал прислушаться к рекомендациям врачей, исполняя все то, что необходимо исполнять с точки зрения медицины. Однако при этом, продолжил Предстоятель, надо оставаться людьми, не терять способности любви и по мере сил помогать тем, кто в этом нуждается. Особенно помощь нужна пожилым людям и одиноким, не способным даже в магазин сходить за продуктами.
"Конечно, оберегать и себя, и ближних своих от инфекции необходимо, однако "совершения добрых дел никто не отменял",- подчеркнул он.
Предстоятель Русской Православной Церкви особо обратил внимание на необходимость укрепления веры в Бога в период испытаний болезнью и призвал верующих думать не только о гневе Божием, но и о милости Божией.
"Этот кризис, связанный с появлением болезни, должен помочь понять, что в каком-то очень большом кризисе, связанном с самоуверенностью и гордыней, пребывает сегодня человеческая цивилизация", - добавил Патриарх Кирилл.
Добавим, по итогам заседания Священного Синода 11 марта было принято заявление в связи с распространением коронавируса. Священный Синод призвал архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви "к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам".
С субботу, 21 марта, Патриарх Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщают представители Русской Православной Церкви на сайте Московского Патриархата.
Прошения будут возноситься за Божественной литургией во всех без исключения храмах Русской Православной Церкви. А впервые утверждённые молитвенные тексты будут прочитаны за Патриаршим богослужением в воскресенье, 22 марта, в Неделю 3-ю Великого поста.
поддерживаю
не поддерживаю

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
23 марта 2020, 09:35
В Германии разразился скандал из-за Лаврова
23 марта 2020, 09:35
"Никто не ожидал, что нож в спину России воткнёт Китай": экономист о большой игре элит
23 марта 2020, 09:35
Украине предсказали распад из-за коронавируса
23 марта 2020, 09:35
"Бродят-ходят туда-сюда": Лукашенко велел не пускать в Белоруссию уехавших за границу
23 марта 2020, 00:35
Русские едут в Италию помогать. Договорённость достигнута Путиным и Конте
23 марта 2020, 13:35
Тестов не надо - в больницу не пойду: назвавший себя разработчиком "Новичка" против Трампа и коронавируса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 марта 2020, 01:00
В Киеве коллапс и страх. Но хоть денежные переводы из России выросли
21 марта 2020, 06:35
Коронавирус осветил опасности соседства с Украиной
19 марта 2020, 06:35
Посмотрите своими глазами: Что сделала Россия с Крымом
17 марта 2020, 19:30
«Причины смерти неоднозначные»: в Москве годовалая девочка провела двое суток в квартире с мёртвой матерью
21 марта 2020, 00:35
"Какая забота иностранных агентов..." ООН попросили вмешаться в дела России
21 марта 2020, 14:29
Приближается настоящая буря. Короновирус продемонстрирует колоссальный всплеск классовой борьбы по всему миру
22 марта 2020, 10:35
Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.