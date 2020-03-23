Патриарх Кирилл заговорил о "большом кризисе" человечества и призвал оставаться людьми в эпидемию

Об этом Предстоятель Русской Православной Церкви заявил во время Божественной литургии, проходившей в Соборном храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в Москве.

"Несмотря на эту инфекцию, которая как бы провоцирует отчуждение одного человека от другого, сохраняя все предписания, чтобы не быть разносчиками этой инфекции, мы не должны забывать наших ближних, в меру сил и возможностей оказывать им помощь"- сказал он.

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом не забывать о правилах гигиены, не игнорировать их, а также посоветовал прислушаться к рекомендациям врачей, исполняя все то, что необходимо исполнять с точки зрения медицины. Однако при этом, продолжил Предстоятель, надо оставаться людьми, не терять способности любви и по мере сил помогать тем, кто в этом нуждается. Особенно помощь нужна пожилым людям и одиноким, не способным даже в магазин сходить за продуктами.

"Конечно, оберегать и себя, и ближних своих от инфекции необходимо, однако "совершения добрых дел никто не отменял",- подчеркнул он.

Предстоятель Русской Православной Церкви особо обратил внимание на необходимость укрепления веры в Бога в период испытаний болезнью и призвал верующих думать не только о гневе Божием, но и о милости Божией.

"Этот кризис, связанный с появлением болезни, должен помочь понять, что в каком-то очень большом кризисе, связанном с самоуверенностью и гордыней, пребывает сегодня человеческая цивилизация", - добавил Патриарх Кирилл.

Добавим, по итогам заседания Священного Синода 11 марта было принято заявление в связи с распространением коронавируса. Священный Синод призвал архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви "к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам".

С субботу, 21 марта, Патриарх Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщают представители Русской Православной Церкви на сайте Московского Патриархата.

Прошения будут возноситься за Божественной литургией во всех без исключения храмах Русской Православной Церкви. А впервые утверждённые молитвенные тексты будут прочитаны за Патриаршим богослужением в воскресенье, 22 марта, в Неделю 3-ю Великого поста.