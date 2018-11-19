Патриарх Кирилл выразил соболезнования родственникам жертв пожаров в Калифорнии

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с пожарами в США, жертвами которых стали уже порядка 71-79 человек.

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл принес свои соболезнования президенту США Дональду Трампу и американскому народу в связи лесными пожарами, охватившими штат Калифорния. Жертвами огненной стихии, по разным оценкам, стали от 71 до 79 человек.

Патриарх Кирилл отметил, что катастрофа затронула жизни многих людей, тысячи людей остались без крыши над головой или вовсе пропали без вести. Также огонь нанес огромный урон инфраструктурным объектам американского штата. В этой связи Предстоятель Русской Церкви передает свои слова сочувствия и поддержки всем тем, кто пострадал от этих пожаров или лишился кого-то из родных и близких.

«Уважаемый господин президент! Выражаю вам и всему американскому народу свои искренние соболезнования в связи с продолжающимися пожарами в Калифорнии», - передает пресс-служба слова Патриарха Кирилла.

Напомним, что лесные пожары на севере Калифорнии бушуют с 8 ноября. Их жертвами уже стали от 71 до 79 человек, более 1200 человек считаются пропавшими без вести. В штате объявлено чрезвычайное положение.