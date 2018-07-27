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Патриарх Кирилл сожалеет о невозможности приехать на Украину на празднование Крещения Руси

27 июля 2018, 10:39  •  90 • Украина

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил сожаление, что в День крещения Руси не сможет провести службу в Киево-Печерской лавре. Вместе с тем предстоятель Русской православной церкви надеется, что вскоре вновь приедет на литургию в один из важнейших духовных центров мира.

"Единственное, о чем я сегодня сожалею, это о том, что я не могу приезжать по известным причинам в Киев и совершать богослужения в Киево-Печерской лавре. Но очень надеюсь, что эти времена пройдут, и мы снова сможем все вместе помолиться у этой великой общерусской святыни", - рассказал он в пятницу в интервью украинскому телеканалу "Интер". "Когда я говорю русский, я не имею в виду россиян. Я имею в виду русских в том смысле, как нас понимала древняя Византия, из которой мы и получили веру православную", - добавил он.

Предстоятель РПЦ напомнил, что с 2009-го и до 2013 года каждый раз в День памяти святого равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси проводил службы в Киево-Печерской лавре. "Перед моим взором стоит эта замечательная картина, как православный народ встречал патриарха во вратах лавры, как сопровождала меня многочисленная толпа верующих людей, которые от всего сердца кричали: "Кирилл - наш Патриарх!". Это было тогда уже очень важным свидетельством нашего духовного единства", - отметил он.

"Богослужения в лавре всегда проходили для меня совершенно особенно. Я, во-первых, чувствовал свою сопричастность к этой великой тысячелетней истории. Я понимал на каком месте мы совершаем литургию - на том самом, где воссияла вера православная для всей Руси, в Киеве - матери городов русских, в Киево-Печерской лавре на берегу Днепра. И, конечно, молитва с епископатом украинской церкви, молитва с большим количеством монашествующих, духовенства, при огромном количестве людей - это очень сильный и глубокий духовный опыт", - заключил патриарх.

Торжества у Киевской купели

В Киеве 27 июля традиционный молебен на Владимирской горке у памятника князю Владимиру совершит предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Сюда принесут ковчег с мощами святого равноапостольного князя и другие святыни. Затем пройдет крестный ход в Киево-Печерскую лавру. 28 июля в лавре митрополит Онуфрий возглавит божественную литургию.

День крещения Руси стал государственным праздником на Украине десять лет назад. Для придания характера обособленности по решению властей страны в настоящий момент праздник называется День крещения Киевской Руси - Украины.

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