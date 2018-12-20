|
Патриарх Кирилл призвал не признавать результаты «объединительного собора»
20 декабря 2018, 12:24 • 84 • Украина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей не признавать результаты «объединительного собора» на Украине, в ходе которого была создана «новая церковь» и избран её глава.
РИА Новости
«Призываю вас и всю полноту святейшей церкви не признавать новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с нею в общение», — цитирует его ТАСС со ссылкой на Отдел внешних церковных связей.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что украинские политики, вмешиваясь в дела церкви, ведут верующих «к духовной погибели».
15 декабря президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране создана Украинская поместная автокефальная церковь, предстоятелем которой был избран митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко).
Подпишитесь на нас
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
15 декабря 2018, 18:39
|
15 декабря 2018, 02:24
|
18 декабря 2018, 18:09
|
19 декабря 2018, 10:24
|
15 декабря 2018, 15:24
|
17 декабря 2018, 22:39
|
19 декабря 2018, 00:39