Патриарх Кирилл призвал не признавать результаты «объединительного собора»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей не признавать результаты «объединительного собора» на Украине, в ходе которого была создана «новая церковь» и избран её глава.

«Призываю вас и всю полноту святейшей церкви не признавать новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с нею в общение», — цитирует его ТАСС со ссылкой на Отдел внешних церковных связей.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что украинские политики, вмешиваясь в дела церкви, ведут верующих «к духовной погибели».

15 декабря президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране создана Украинская поместная автокефальная церковь, предстоятелем которой был избран митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко).