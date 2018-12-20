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Патриарх Кирилл призвал не признавать результаты «объединительного собора»

20 декабря 2018, 12:24  •  84 • Украина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей не признавать результаты «объединительного собора» на Украине, в ходе которого была создана «новая церковь» и избран её глава.
 
РИА Новости
 

«Призываю вас и всю полноту святейшей церкви не признавать новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с нею в общение», — цитирует его ТАСС со ссылкой на Отдел внешних церковных связей.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что украинские политики, вмешиваясь в дела церкви, ведут верующих «к духовной погибели».

15 декабря президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране создана Украинская поместная автокефальная церковь, предстоятелем которой был избран митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко). 

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