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Патриарх Кирилл предостерёг Варфоломея от общения с раскольниками
31 декабря 2018, 14:54 • 112 • Украина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в послании к константинопольскому патриарху Варфоломею призвал отказаться от общения с раскольниками и участия в авантюре их легализации на Украине.
© Сергей Пятаков РИА Новости
«Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации. И тогда подлинная православная церковь Украины во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием благословит вас», — говорится в письме.
По его словам, в этом случае история сохранит память о Варфоломее в числе тех святителей Константинопольского престола, кто «в труднейших политических условиях сумел не уронить достоинство Церкви и сохранить её единство».
Как отметил патриарх Кирилл, если Варфоломей поступит в соответствии со своими намерениями, он навсегда утратит «возможность служить единению святых Божиих Церквей» и перестанет быть первым в православном мире.
15 декабря по итогам прошедшего в Киеве «объединительного собора» на Украине объявили о создании украинской автокефальной церкви.
Варфоломей заявил о намерении дать томос об автокефалии предстоятелю «новой украинской церкви» Епифанию 6 января.
В Болгарской православной церкви проведение «объединительного собора» назвали беззаконием.
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