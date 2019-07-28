Патриарх Кирилл предостерег народы Руси от ложной идеологии

28 июля православные России, Украины, Беларуси отмечают большой праздник - 1031-летие Крещения Руси. В нашей стране этот день в 2010 году по просьбе Архиерейского Собора был объявлен государственной памятной датой.

Патриарх Кирилл совершил праздничную литургию в Успенском соборе Кремля, а следом возглавил крестный ход к Боровицкому холму, где воздвигнут памятник крестителю Руси, святому равноапостольному князю Владимиру.

- Для того, чтобы Россия развивалась, нельзя не питаться от истоков нашей восточнославянской цивилизации, единой для русских, украинцев, белорусов, той цивилизации, которая берет начало в киевской купели Крещения. И поэтому важно, двигаясь в будущее, утверждать свою связь с историей, причем с историей в ее самом важном аспекте - не с историей конфликтов, переворотов, трагедий и войн, а с историей святых, - призвал народы исторической Руси предстоятель РПЦ. - Мы должны помнить о святом Владимире не просто как о выдающемся историческом деятеле прошлого, но как о человеке, жизнь и деяния которого остаются исторической закваской, меняющей нашу жизнь здесь и сейчас!

Ранее этот день Святейший традиционно встречал в Киеве и сегодня упомянул о попытках соседей разорвать общую духовную связь.

- Крещение Руси вплетено в судьбу каждого из нас. Человек не может существовать без того, что сейчас называется идентичностью – без осознания того, кто он такой, где его место, где он свой, а где чужой. Но бывает и так, что люди пытаются отвергнуть свою идентичность ради ложной, пытаются разорвать связь со своими настоящими корнями - и подлинная идентичность подменяется идеологическими конструкциями, которые кажутся им более привлекательными и успешными. А последствия такого ошибочного выбора обычно весьма печальны как для общества, так и для государства, - заключил Патриарх.

А в Киеве торжества проходят два дня. В субботу Украинская православная церковь провела молебен на Владимирской горке и масштабный крестный ход, в котором всегда участвуют верующие не только из Киева, но и из других городов страны. И в этом году впервые за много лет власти не чинили препятствий для паломников, желавших присоединиться к молитвенному шествию. В итоге, по данным УПЦ, в нем приняли участие рекордные 300 000 человек (в прошлом году было около 250 000, в 2016-м - порядка 100 000).

Крестный ход в Киеве 28 июля 2019 года.Фото: REUTERS

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