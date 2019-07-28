Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Флот сильной суверенной державы»: в Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морс...
Владимир Путин: Уровень современных образцов вооружения и военной техники на фло...
США и Израиль испытали "умную" противоракету, способную самостоятельно...
СМИ: В Ливии подбили два украинских самолёта Ил-76
Главная / В России

Патриарх Кирилл предостерег народы Руси от ложной идеологии

28 июля 2019, 20:24  •  34 • В России

28 июля православные России, Украины, Беларуси отмечают большой праздник - 1031-летие Крещения Руси. В нашей стране этот день в 2010 году по просьбе Архиерейского Собора был объявлен государственной памятной датой.

Патриарх Кирилл совершил праздничную литургию в Успенском соборе Кремля, а следом возглавил крестный ход к Боровицкому холму, где воздвигнут памятник крестителю Руси, святому равноапостольному князю Владимиру.

- Для того, чтобы Россия развивалась, нельзя не питаться от истоков нашей восточнославянской цивилизации, единой для русских, украинцев, белорусов, той цивилизации, которая берет начало в киевской купели Крещения. И поэтому важно, двигаясь в будущее, утверждать свою связь с историей, причем с историей в ее самом важном аспекте - не с историей конфликтов, переворотов, трагедий и войн, а с историей святых, - призвал народы исторической Руси предстоятель РПЦ. - Мы должны помнить о святом Владимире не просто как о выдающемся историческом деятеле прошлого, но как о человеке, жизнь и деяния которого остаются исторической закваской, меняющей нашу жизнь здесь и сейчас!

Ранее этот день Святейший традиционно встречал в Киеве и сегодня упомянул о попытках соседей разорвать общую духовную связь.

- Крещение Руси вплетено в судьбу каждого из нас. Человек не может существовать без того, что сейчас называется идентичностью – без осознания того, кто он такой, где его место, где он свой, а где чужой. Но бывает и так, что люди пытаются отвергнуть свою идентичность ради ложной, пытаются разорвать связь со своими настоящими корнями - и подлинная идентичность подменяется идеологическими конструкциями, которые кажутся им более привлекательными и успешными. А последствия такого ошибочного выбора обычно весьма печальны как для общества, так и для государства, - заключил Патриарх.

А в Киеве торжества проходят два дня. В субботу Украинская православная церковь провела молебен на Владимирской горке и масштабный крестный ход, в котором всегда участвуют верующие не только из Киева, но и из других городов страны. И в этом году впервые за много лет власти не чинили препятствий для паломников, желавших присоединиться к молитвенному шествию. В итоге, по данным УПЦ, в нем приняли участие рекордные 300 000 человек (в прошлом году было около 250 000, в 2016-м - порядка 100 000).

Крестный ход в Киеве 28 июля 2019 года.Фото: REUTERS

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
28 июля 2019, 20:24
«Полтава», корабли из Индии и Китая: Чем удивил главный морской парад в День ВМФ в Петербурге
28 июля 2019, 20:24
Патриарх Кирилл предостерег народы Руси от ложной идеологии
28 июля 2019, 02:24
Задел линии электропередачи: что известно о крушении легкомоторного самолёта в Подмосковье
28 июля 2019, 00:54
Владимир Путин "по-семейному" поговорил с близкими героев-подводников
28 июля 2019, 10:39
Как не выиграть в беспроигрышной ситуации. Беспорядкам в столице посвящается
27 июля 2019, 21:39
Перемен надо ждать, когда на улицу выходят скучные взрослые
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 июля 2019, 02:39
"Времена безнаказанности навсегда прошли": После инцидента с украинским ген...
28 июля 2019, 02:39
Натовцы собирались открыто вмешаться в войну в Донбассе (Руслан Осташко)
28 июля 2019, 05:54
В ФБР не рискнули оспорить разоблачение по черным ящикам МН17: "Комментариев нет...
28 июля 2019, 09:09
"Длинноволосых" борцов за свободу не дали заменить на "мужиков в телог...
28 июля 2019, 14:12
"США будут полностью УНИЧТОЖЕНЫ!" Кедми сокрушает неожиданным заявлением! Н...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2019, 12:39
В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
22 июля 2019, 13:24
"Столько голодала в путинских казематах!": Twitter "взорвался" шутками про оглушительный провал Савченко на выборах в Раду
23 июля 2019, 05:39
"Американцам уже не смешно": Кедми – о том, почему Россия стала "угрозой" для существования США
27 июля 2019, 20:09
Взрывпакеты, куски асфальта и бутылки: Митинг в Москве наглядно доказал "мирный протест"
24 июля 2019, 01:09
В Европе назвали Украину угрозой газовому партнёрству: От Киева потребовали заплатить по долгам
27 июля 2019, 10:24
МИД России одним вопросом поставил на место немецких дипломатов, "обеспокоенных выборами"
25 июля 2019, 09:39
После MH17 США готовили наступление войск НАТО на Крым (Telegram.Обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.