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Патриарх Кирилл: празднование 1030-летия Крещения Руси поможет преодолеть разногласия на Украине
25 июля 2018, 18:09 • 38 • Украина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что празднование 28 июля 1030-летия Крещения Руси поможет преодолеть разногласия на Украине.
РИА Новости
«Мы торжественно отпразднуем этот день в Москве, торжественные богослужения состоятся и в Киеве — матери городов русских, где произошло крещение», — приводит РИА Новости слова патриарха.
Он выразил надежду, что празднование «будет способствовать преодолению разделений, разногласий, расколов на украинской земле».
Ранее сообщалось, что патриарх 28 июля совершит Божественную литургию в день празднования 1030-летия Крещения Руси.
Литургия пройдёт на Соборной площади Кремля в Москве.
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