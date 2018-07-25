Патриарх Кирилл: празднование 1030-летия Крещения Руси поможет преодолеть разногласия на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что празднование 28 июля 1030-летия Крещения Руси поможет преодолеть разногласия на Украине.

«Мы торжественно отпразднуем этот день в Москве, торжественные богослужения состоятся и в Киеве — матери городов русских, где произошло крещение», — приводит РИА Новости слова патриарха.

Он выразил надежду, что празднование «будет способствовать преодолению разделений, разногласий, расколов на украинской земле».

Ранее сообщалось, что патриарх 28 июля совершит Божественную литургию в день празднования 1030-летия Крещения Руси.

Литургия пройдёт на Соборной площади Кремля в Москве.