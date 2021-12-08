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Патриарх Кирилл поблагодарил Меркель за доброту к православным

08 декабря 2021, 22:55  •  117 • Политика
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель. Он поблагодарил политика за доброту к русским православным, проживающим в ФРГ.
Святейший Патриарх отметил, что он глубоко уважает Меркель, которая по праву заслужила авторитет мудрого и ответственного политика. На протяжении долгих лет она решала сложные международные проблемы и при этом проявляла внимание к людям. Кроме того, власти Германии всегда отвечали на обращения со стороны Русской Православной Церкви.
Хотел бы выразить Вам признательность за доброе отношение к русскоязычным православным верующим Германии, которое Вы оказывали в годы пребывания на высоком посту,
- слова Патриарха приводятся на официальном сайте Московского Патриархата Русской Православной Церкви.
В заключение Святейший Владыка пожелал Меркель крепости душевных и телесных сил, а также успехов в её дальнейших трудах.
Ранее своё послание к Меркель опубликовал президент России Владимир Путин. Впервые он обратился к немецкому политику на ты, обозначив свои дружеские отношения с ней.
Напомним, что в среду Меркель официально перестала быть канцлером Германии, передав свои полномочия преемнику - Олафу Шольцу. Меркель была первой женщиной-канцлером в истории ФРГ. На этом посту она проработала 16 лет - с 2005 по 2021 год.

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