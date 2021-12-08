|
Патриарх Кирилл поблагодарил Меркель за доброту к православным
08 декабря 2021, 22:55 • 117 • Политика
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель. Он поблагодарил политика за доброту к русским православным, проживающим в ФРГ.
Святейший Патриарх отметил, что он глубоко уважает Меркель, которая по праву заслужила авторитет мудрого и ответственного политика. На протяжении долгих лет она решала сложные международные проблемы и при этом проявляла внимание к людям. Кроме того, власти Германии всегда отвечали на обращения со стороны Русской Православной Церкви.
- слова Патриарха приводятся на официальном сайте Московского Патриархата Русской Православной Церкви.
В заключение Святейший Владыка пожелал Меркель крепости душевных и телесных сил, а также успехов в её дальнейших трудах.
Ранее своё послание к Меркель опубликовал президент России Владимир Путин. Впервые он обратился к немецкому политику на ты, обозначив свои дружеские отношения с ней.
Напомним, что в среду Меркель официально перестала быть канцлером Германии, передав свои полномочия преемнику - Олафу Шольцу. Меркель была первой женщиной-канцлером в истории ФРГ. На этом посту она проработала 16 лет - с 2005 по 2021 год.
Подпишитесь на нас
117
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 декабря 2021, 05:40
|
04 декабря 2021, 01:05
|
07 декабря 2021, 16:35
|
06 декабря 2021, 06:10
|
08 декабря 2021, 00:10
|
03 декабря 2021, 00:00
|
06 декабря 2021, 13:45