Патриарх Кирилл передал Совету Европы документы по дискриминации Украинской православной церкви

РОССИЙСКИЙ ФЛАГ И БЛАГОДАРНОСТЬ ПОРОШЕНКО

В понедельник утром в Совете Европы появился необычный гость - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Визит значимый вдвойне, поскольку России в Парламентской Ассамблее Совета Европы нет уже пять лет из-за событий в Крыму и на юго-востоке Украины 2014 года. Из-за лишения права голоса наша страна, напомним, решила бойкотировать эту площадку и с июня 2017 года приостановила выплату взносов в бюджет Совета Европы до восстановления полномочий в полном объеме. В июне Страсбург будет обсуждать возможное возвращение Москвы, чему активно препятствует Киев.

Тем не менее, российский триколор по-прежнему стоит у входа среди остальных флагов, а в фойе даже развернута выставка картин с русскими пейзажами. Есть тут, правда, и благодарность Петра Порошенко двухлетней давности в рамочке за "поддержку в борьбе с российской агрессией"...

Предстоятеля Русской православной церкви встречали здесь очень радушно, и генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд первым делом поздравил с освящением в Страсбурге первого русского храма.

- Очень рад, что храм построен, и хочу поблагодарить за поддержание отношений с Советом Европы. Ваш визит подтверждает тот факт, что Совет Европы является защитником свободы вероисповедания и профессионального диалога, - отметил он.

- Совет Европы сформировал и поддерживает ту основу, на которой возможна интеграция европейских стран, - ответил Святейший, сделав акцент на теме прав человека. - Права и свободы людей - это то, что либо объединяет, либо разъединяет. Мы с большим уважением относимся к Совету Европы, потому что его деятельность в значительной степени помогает людям объединяться. Мы считаем очень важным тот акцент, который делается на защите прав человека и человеческого достоинства.

Далее разговор продолжился уже за закрытыми дверями. Что было за ними, Патриарх пока не рассказал, а вот его беседа с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович вышла очень откровенной и обнадеживающей.

ЧТО ДЕЛАТЬ С СЕМЕЙНЫМ НАСИЛИЕМ

Обсудили и помощь инвалидам и бездомным, и противодействие семейному насилию, и борьбу с абортами.

-То, что вы назвали семейным насилием, мы называем семейными конфликтами, - пояснил Патриарх. - Наверное, они есть в каждой семье, о чем свидетельствуют разводы. Бороться за сохранение семьи надо на других этапах. Церковь работает на дальних рубежах. Огромное значение имеет поддержание семейной этики, традиционной семьи. Когда конфликты сопровождаются насилием, битва проиграна. Можно сожалеть, передавать в полицию, но все кончено.

Благодарность от Порошенко за "поддержку в борьбе с российской агрессией"Фото: Елена ЧИНКОВА

Патриарх пожаловался в Совете Европы на дискриминацию Украинской церкви.

НАДЕЖДА НА ЗЕЛЕНСКОГО

Главной же темой стали гонения на Украинскую православную церковь. Патриарх рассказал о дискриминационных законах, захватах приходов и передал ей документы, выразив надежду на то, что с приходом Владимира Зеленского каноническая церковь вздохнет спокойно.

-Прежняя власть открыто встала на путь притеснения людей по религиозному признаку. У нас есть много видео, когда людей избивают здоровые и крепкие парни, а потом объявляется о смене юрисдикции общины, - перечислял он. - Один из законов запретил УПЦ называться так, как она себя называет. Вся церковь состоит из украинских граждан, вся иерархия с украинскими паспортами, а государство запрещало название, пытаясь представить ее как церковь Российской Федерации, хотя у той полная автономия.

-На Украине планирую быть в ближайшее время, а также собираюсь посетить Россию. Некоторые вещи не входят в мандат комиссара. Но, когда речь заходит о правах как таковых и насилии над верующими, то это подпадает под мой мандат. Тщательно изучу ситуацию на месте, - пообещала комиссар.

Страсбург.

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