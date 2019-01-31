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Патриарх Кирилл осудил насилие и захват храмов на Украине

31 января 2019, 12:39  •  106 • Украина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью РИА Новости заявил, что происходящие на Украине раскол, захваты храмов и насилие противоречат воле Божией.
 
РИА Новости
 

Он отметил, что «нельзя создавать расколы и идти против воли Божией».

Комментируя ситуацию с расколом на Украине, он заявил, что если церковная организация декларирует одни идеалы и ценности, а начинает действовать по-другому, то это «означает, что нет благодати в такой церковной организации».

По словам патриарха Кирилла, «где раскол — там злоба», о чём свидетельствуют происходящие на Украине захваты храмов и избиения священников.

«Может слово Божие, правда Божия, распространяться при помощи насилия, обмана, при помощи опоры на политические силы? Может воля Божия распространяться при помощи той или иной политической партии? Да никогда!» — отметил патриарх.

Ранее сербский патриарх Ириней сравнил церковный кризис на Украине с бомбой.

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