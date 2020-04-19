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Патриарх Кирилл объяснил, почему Пасха дома пойдёт верующим на пользу
19 апреля 2020, 00:35 • 57 • В России
В храме Христа Спасителя проходит праздничная литургия. Православные встречают Воскресение Христово - Пасху.
В полной тишине к верующим обратился Святейший Патриарх Кирилл.
— Обычно из храма в этот момент доносится некий шум от людей, которые собрались в храм и ждут богослужения, - напомнил он. - Сегодня я к вам обращаюсь в абсолютной тишине. Потому что храм пуст. Необычная и с трудом понимаемая картина, когда пред тобой предстаёт в канун Пасхального Торжества пустой храм.
Предстоятель церкви объяснил, почему это произошло.
— Не по злому человеческому умыслу. И не потому что народ наш верк потерял. Как это имеет место в иных и отдаленных от нас местах. А потому что страшная болезнь прикоснулась к нашему народу. И чтобы уберечь людей от опаснейшей инфекции принято решение совершать богослужения без мирян, - поделился глава РПЦ.
Но Патриарх отметил - это не значит, что богослужение проходит в пустом храме.
— В том смысле, что никто с нами не молится, что вокруг пустота. Этой пустоты нет. Потому что я знаю, с ками чувствами вы у экранов телевизоров ждёте начала богослужения, - сказал он.
Святейший обратил внимание, что невозможность пойти в храм ещё больше обостряет наше духовное зрение.
— Когда все рядом, все близко - притупляется острота чувств. Может, также она обострилась у тех, кто посещает храм без всяких сложностей и препятствий. Не так, как это было в то самое время, которое люди моего поколения хорошо помнят. Когда без опасения без дальнейшего за свою судьбу люди приходили в храм божий, чтобы совершить великое поклонение Воскресшему Спасителю. Но как тогда люди стремились в храм, так и сегодня, я знаю, вы у экранов телевизоров. Это не значит, что мы вне общего духовного пространства, - отметил Святейший.
Напомним, что Патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома. А решением светских властей посещение храмов было ограничено.
Патриарх обратился к верующим с приветственным словом перед Пасхой.
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