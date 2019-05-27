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Патриарх Кирилл назвал Совет Европы основой единства Евросоюза

27 мая 2019, 16:24  •  11 • Политика

СТРАСБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Совет Европы лежит в основе интеграции европейских стран на благо их жителей, сказал в понедельник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом.

"Любое человеческое объединение требует совершенно конкретных оснований, без них формирование человеческого объединения невозможно, они будут очень непрочными. Совет Европы сформировал и поддерживает ту основу, на которой возможна интеграция европейских стран", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что совет в своей работе делает акцент на защиту прав человека. "Речь идет не о каких-то военных или экономических факторах, а, самое главное, тех, которые касаются человеческой жизни. Права и свободы людей - это то, что либо объединяет, либо разъединяет. Конечно, мы с большим уважением относимся к Совету Европы, потому что его деятельность в значительной степени помогает людям объединяться. Мы считаем очень важным тот акцент, который делается на защите прав человека и человеческого достоинства", - подчеркнул патриарх Кирилл.

В свою очередь Ягланд поблагодарил собеседника за возможность встретиться и обсудить актуальные темы. "Пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас в связи с открытием православного храма в Страсбурге. Хочу также поприветствовать также вашу делегацию. Я очень рад, что храм был построен и хочу поблагодарить всех за поддержание отношений с Советом Европы. Ваш визит подтверждает тот факт, что Совет Европы является защитником свободы вероисповедания и профессионального диалога. Очень рад, что мы будем иметь православный храм на территории Страсбурга", - сказал он.

Нарушение прав верующих на Украине

Патриарх Московский и всея Руси в ходе встречи с комиссаром по правам человека Совета Европы Дуней Миятович в Страсбурге заявил, что планирует передать в СЕ материалы о нарушениях прав верующих на Украине. "Хотел бы, чтобы Совет Европы осуществлял контроль за соблюдением прав людей в сфере религиозного выбора. Я передал бы вам конкретные материалы, которые, может быть, потребуют вашего участия", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что на Украине при прежнем президенте Петре Порошенко было принято несколько законов, которые ущемляют в правах каноническую Украинскую православную церковь. "Были приняты два дискриминационных закона. Один из них запрещает Украинской православной церкви называть себя так, как она называет <...> Второй закон - о смене юрисдикции общин", - отметил патриарх Кирилл.

Он выразил надежду, что новые власти Украины не будут нарушать религиозные права своих граждан. "Совсем недавно на Украине сменился президент, и мы надеемся, что изменится политика государства в области прав человека, поскольку прежняя власть открыто встала на принцип дискриминации людей по религиозному признаку", - добавил предстоятель Русской церкви. При этом он отметил, что верующие начали обращаться в суды для защиты своих прав и в большинстве случаев суд становился на сторону потерпевших. "Есть один позитивный момент - верующие захваченных храмов, которых заставляли силой перейти в другую юрисдикцию, стали обращаться в суды, и абсолютное большинство процессов они выигрывали", - подчеркнул он.

В свою очередь, Миятович отметила, что в ближайшее время она прибудет на Украину для мониторинга ситуации на месте. "Хочу заверить вас, что я в курсе, что там происходит. На Украине я еще не была, но планирую оказаться там в ближайшее время. Я также намерена приехать в Россию <...> Когда речь заходит о правах человека, о насилии верующих, это подпадает под мой мандат. Я буду очень внимательно этим заниматься", - отметила она.

Предстоятель Русской православной церкви прибыл с визитом во Францию в субботу, 25 мая. В воскресенье, 26 мая, он совершил чин Великого освящения храма Всех Святых в Страсбурге, также провел встречи с мэром города Роланом Рисом и католическим архиепископом Страсбурга Люком Равелем.

В новость были внесены изменения (16:22 мск) - добавлена новая информация.

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