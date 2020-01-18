Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Меньше 10 слов для США: Лавров ёмко ответил американской журналистке об импичмен...
«Существовали две программы. Они не сработали»: в Пентагоне признали отставание ...
В результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек
Русские развязали Вторую мировую? Как поляки лили елей в уши "простуженному...
Главная / Политика

Патриарх Кирилл назвал самую важную для России часть послания Путина

18 января 2020, 18:39  •  71 • Политика
Святейший Патриарх Кирилл прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Предстоятель Русской Церкви считает, что самым важным в выступлении главы государства были слова о предотвращении депопуляции русского народа и увеличении численности населения. "Потому что семья есть школа добродетели", - объяснил Патриарх.
Предстоятель Русской Церкви назвал самую важную для него часть послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. По его мнению, самыми главными были слова о предотвращении депопуляции русского народа и увеличении численности населения.
Святейший подчеркнул, что демография - это не только экономическая проблема, потому что богатые западные страны тоже теряют население. Проблема не в финансах, а в воспитании людей, считает он.
"Если муж и жена ставят в качестве главного приоритета личный интерес, личный комфорт, то у таких пар не бывает больших семей", - объяснил Патриарх Кирилл.
В этой связи он призвал российское общество бросить все силы на то, чтобы большие семьи стали частью современной культуры и обычаев России. Предстоятель Русской Церкви отметил, что ещё помнит времена, когда большие семьи, включавшие двоюродных, троюродных братьев, сестёр, были нормой.
"Большая семья, не говоря уже о малой семье, объединяющей родителей и детей, играет особую роль и имеет особое значение в сохранении духовных и нравственных ценностей, потому что семья есть школа добродетели. Нигде ребёнок не научится добру так, как он обучается этому по примеру своих родителей и близких", - подчеркнул Святейший Патриарх.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
17 января 2020, 23:09
Стало известно о возможном назначении Белоусова первым замом Мишустина
18 января 2020, 18:39
Курс на НАТО, но злить Россию не стоит: Зеленский обновляет стратегию нацбезопасности Украины
18 января 2020, 18:39
Патриарх Кирилл назвал самую важную для России часть послания Путина
18 января 2020, 15:24
"Кадырова на МВД, Макаренко - на культуру": В Сети делают ставки на новый состав правительства России
17 января 2020, 23:09
Лавров ушел от ответа на вопрос о возможном назначении в новое правительство
17 января 2020, 19:54
Злоупотребления США очевидны: Лавров заявил о навязывании "новых правил" гегемоном
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 января 2020, 02:24
"Можно сделать за две минуты": Гаспарян подсказал Зеленскому, где искать сл...
18 января 2020, 12:09
Пенсии могут отменить вообще - власти прощупывают почву
18 января 2020, 02:24
"Пришлось как-то немножко людей вернуть в реальность": Захарова о самом &qu...
18 января 2020, 05:39
"Расследование не окончено, но вы виноваты. Так мужики себя ведут?" Лавров ...
18 января 2020, 12:09
Меньше 10 слов для США: Лавров ёмко ответил американской журналистке об импичменте Тр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 января 2020, 00:24
Путин стал ещё больше Путиным. Вскрыв кубышку с триллионами, он вынес приговор
12 января 2020, 21:36
Россия разморозила проект 150-летней давности. Вот для чего
15 января 2020, 06:09
Польшу вражда к России дважды приводила к краху. Третьего она не переживёт
14 января 2020, 04:09
Единственный способ остановить «Северный поток – 2» – взорвать его
17 января 2020, 10:09
Сделкой с Китаем США наносят удар по эффективности «Силы Сибири»
13 января 2020, 08:39
«Пусть себе подерутся между собой»
17 января 2020, 01:54
«Ну наш Миша дает!»: Школьные учителя Мишустина в шоке от того, куда забрался их ученик
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.