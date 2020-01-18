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Патриарх Кирилл назвал самую важную для России часть послания Путина
18 января 2020, 18:39 • 71 • Политика
Святейший Патриарх Кирилл прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Предстоятель Русской Церкви считает, что самым важным в выступлении главы государства были слова о предотвращении депопуляции русского народа и увеличении численности населения. "Потому что семья есть школа добродетели", - объяснил Патриарх.
Предстоятель Русской Церкви назвал самую важную для него часть послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. По его мнению, самыми главными были слова о предотвращении депопуляции русского народа и увеличении численности населения.
Святейший подчеркнул, что демография - это не только экономическая проблема, потому что богатые западные страны тоже теряют население. Проблема не в финансах, а в воспитании людей, считает он.
В этой связи он призвал российское общество бросить все силы на то, чтобы большие семьи стали частью современной культуры и обычаев России. Предстоятель Русской Церкви отметил, что ещё помнит времена, когда большие семьи, включавшие двоюродных, троюродных братьев, сестёр, были нормой.
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