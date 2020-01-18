Патриарх Кирилл назвал самую важную для России часть послания Путина

Предстоятель Русской Церкви назвал самую важную для него часть послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. По его мнению, самыми главными были слова о предотвращении депопуляции русского народа и увеличении численности населения.

Святейший подчеркнул, что демография - это не только экономическая проблема, потому что богатые западные страны тоже теряют население. Проблема не в финансах, а в воспитании людей, считает он.

"Если муж и жена ставят в качестве главного приоритета личный интерес, личный комфорт, то у таких пар не бывает больших семей", - объяснил Патриарх Кирилл.

В этой связи он призвал российское общество бросить все силы на то, чтобы большие семьи стали частью современной культуры и обычаев России. Предстоятель Русской Церкви отметил, что ещё помнит времена, когда большие семьи, включавшие двоюродных, троюродных братьев, сестёр, были нормой.