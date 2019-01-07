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Патриарх Кирилл назвал ПЦУ объединением раскольников

07 января 2019, 12:54  •  82 • Украина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что новая церковная структура — Православная церковь Украины (ПЦУ) — является объединением двух групп раскольников.
 
РИА Новости
 

«По мнению кукловодов и по мнению президента Украины, этот собор должен был объединить всех и создать единую для всей Украины православную церковь. А что получилось? А получилось то, что просто две раскольнические группировки объединились», — цитирует РИА Новости патриарха.

Ранее представитель украинского лидера в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что после получения томоса об автокефалии задачей украинских политиков является недопущение межконфессиональной войны.

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