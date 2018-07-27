|
Патриарх Кирилл назвал Киево-Печерскую лавру оплотом канонического православия на Украине
27 июля 2018, 12:24 • 53 • Украина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Киево-Печерская лавра остаётся оплотом канонического православия на украинской земле. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер», приуроченному к 1030-летию Крещения Руси.
© Danil Shamkin globallookpress.com
По его словам, в настоящее время ситуация на Украине очень сложная, «в том смысле, что враг рода человеческого пытается посеять плевела и разделить православие».
«И люди же ведь никуда из церкви не уходят. Они исповедуют свою веру вплоть до того, что иногда это исповедание сопровождается физическим, духовным и моральным ущербом для людей», — цитирует РИА Новости патриарха.
Он отметил, что Киево-Печерская лавра сегодня остаётся «оплотом канонического православия на украинской земле, и не только на украинской земле».
Как ранее заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, он сожалеет, что в День Крещения Руси не сможет провести службу в Киево-Печерской лавре.
Подпишитесь на нас
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
22 июля 2018, 12:09
|
21 июля 2018, 03:54
|
25 июля 2018, 01:54
|
23 июля 2018, 16:12
|
21 июля 2018, 13:24
|
23 июля 2018, 03:12
|
20 июля 2018, 16:52