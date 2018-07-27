Патриарх Кирилл назвал Киево-Печерскую лавру оплотом канонического православия на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Киево-Печерская лавра остаётся оплотом канонического православия на украинской земле. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер», приуроченному к 1030-летию Крещения Руси.

По его словам, в настоящее время ситуация на Украине очень сложная, «в том смысле, что враг рода человеческого пытается посеять плевела и разделить православие».

«И люди же ведь никуда из церкви не уходят. Они исповедуют свою веру вплоть до того, что иногда это исповедание сопровождается физическим, духовным и моральным ущербом для людей», — цитирует РИА Новости патриарха.

Он отметил, что Киево-Печерская лавра сегодня остаётся «оплотом канонического православия на украинской земле, и не только на украинской земле».

Как ранее заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, он сожалеет, что в День Крещения Руси не сможет провести службу в Киево-Печерской лавре.