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Патриарх Кирилл и Шойгу обсудили убранство Главного армейского храма

04 декабря 2018, 01:24  •  46 • В России

В Минобороны прошло заседание художественного совета по строительству Главного храма Вооруженных сил России. Глава военного ведомства Сергей Шойгу и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обсудили проект и убранство храма.

"Перед началом заседания министр обороны и глава Русской православной церкви осмотрели выставку в составе восьми экспозиций, подробно отражающих внешнее и внутреннее убранство храма, обустройство прихрамовой территории, фотоэскизы мультимедийного музейного комплекса "Дорога Памяти, 1418 шагов". По итогам осмотра патриарх высказал предложения и рекомендации относительно строительства и убранства храма, по которым Шойгу распорядился подготовить перечень поручений", - сообщили в Минобороны России.

Шойгу на мероприятии заявил, что все советы будут учтены, и поручил в максимально сжатые сроки подготовить версию проекта строительства с внесенными поправками, прозвучавшими в ходе заседания.

"Мы с вниманием выслушали рекомендации и советы Вашего святейшества. Мы надеемся, как и прежде, на ваше благословение, чтобы у нас все получилось так, как мы задумали. Спасибо за ваши советы", - сказал Шойгу, обращаясь к патриарху.

Напомним, Главный храм Вооруженных сил России, который возводится на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке, строится на народные деньги.

СПРАВКА "КП"

По информации главного архитектора, автора проекта Дмитрия Смирнова, пространство Главного храма Вооруженных сил России "будет пронизано символами, связанными с историей Великой Отечественной войны". Центральный барабан храма диаметром 19 метров 45 см повторяет год окончания Великой Отечественной войны. На территории комплекса будет расположена галерея памяти длинною 1418 шагов – по количеству дней и ночей войны, в которой с помощью технологии микрофотографии поместят 33 миллиона фотографий участников Великой Отечественной.

Высота звонницы составит 75 метров - в честь годовщины Победы, к которой планируется освящение храма, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров.

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