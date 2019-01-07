Патриарх Кирилл - о новой "церкви" Украины: Можете себе представить, чтобы президент Путин избирал на соборе Патриарха?!

В Рождество Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал интервью телеканалу "Россия 1". Приводим наиболее важные фрагменты:

ТЕАТР АБСУРДА ПОРОШЕНКО

- Украина вроде бы страна, стремящаяся в Европу. Страна, которая заявляет о том, что она разделяет европейские ценности. Но вот одной из очень важных ценностей Европы является принцип отделения церкви и религии от государства. Мы видим президента Украины, который председательствует на церковном соборе, который определяет, кто должен быть во главе поместной церкви. Который так грубо вмешивается в церковную жизнь и не стесняется делать это публично, что просто все это превращается в театр абсурда. Вот можете себе представить, если бы президент РФ Владимир Владимирович Путин председательствовал бы на церковном соборе, если бы он прямо говорил, кто должен быть избран, если бы он потом представлял вновь избранного патриарха от общественности? Трудно себе представить. Вот эта история свидетельствует о том, что все можно попрать, отказаться от любых принципов, если преследуются конкретные политические цели. И в этом смысле политический заказ, касающийся разрушения православия на Украине, является совершенно очевидным.

РАСКОЛЬНИКИ СМЕНИЛИ ВЫВЕСКУ

-По мнению кукловодов и президента Украины, этот собор должен был объединить всех и создать единую для всей Украины православную церковь. А что получилось? А получилось то, что просто две раскольнические группировки объединились.

ОТ ЗАСТОЛЬЯ И ПОДАРКОВ НЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ

- Не отказываться (в Рождество. - Ред.) от застолья и от подарков. Это тоже очень важное измерение человеческой жизни. Мы знаем, как хорошо, когда собирается семья вокруг стола, когда приходят близкие люди, когда есть возможность пообщаться, поддержать друг друга, вместе порадоваться. Поэтому все это должно оставаться.

Поздравление молодёжи и подписчиков страницы с праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

О ГАДЖЕТАХ И АНТИХРИСТЕ

- Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире, ...серьезными разговорами людей, в которых они выражают свои убеждения, строят какую-то стратегию жизни, я уже не говорю о каких-то планах в области экономики, политики и так далее. Так вот, контроль из одной точки - это предвестие пришествия Антихриста, если говорить о христианском взгляде. Антихрист - это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Не должно быть единого центра, по крайней мере в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить Апокалипсис. Поэтому гаджеты хороши с точки зрения удобства и удовольствия, но с точки зрения контроля над человеческой личностью - это опасное дело.

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