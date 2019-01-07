Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко пожелал украинцам на Рождество «долгожданного мира»
Израиль нанес удар по сектору Газа из-за запуска воздушных шаров
В "Гражданских самолетах Сухого" ждут ответа от США по поставкам авиал...
Турция отмахнулась от поставленного Болтоном условия вывода войск США из Сирии
Главная / В России

Патриарх Кирилл - о новой "церкви" Украины: Можете себе представить, чтобы президент Путин избирал на соборе Патриарха?!

07 января 2019, 14:39  •  36 • В России

В Рождество Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал интервью телеканалу "Россия 1". Приводим наиболее важные фрагменты:

ТЕАТР АБСУРДА ПОРОШЕНКО

- Украина вроде бы страна, стремящаяся в Европу. Страна, которая заявляет о том, что она разделяет европейские ценности. Но вот одной из очень важных ценностей Европы является принцип отделения церкви и религии от государства. Мы видим президента Украины, который председательствует на церковном соборе, который определяет, кто должен быть во главе поместной церкви. Который так грубо вмешивается в церковную жизнь и не стесняется делать это публично, что просто все это превращается в театр абсурда. Вот можете себе представить, если бы президент РФ Владимир Владимирович Путин председательствовал бы на церковном соборе, если бы он прямо говорил, кто должен быть избран, если бы он потом представлял вновь избранного патриарха от общественности? Трудно себе представить. Вот эта история свидетельствует о том, что все можно попрать, отказаться от любых принципов, если преследуются конкретные политические цели. И в этом смысле политический заказ, касающийся разрушения православия на Украине, является совершенно очевидным.

РАСКОЛЬНИКИ СМЕНИЛИ ВЫВЕСКУ

-По мнению кукловодов и президента Украины, этот собор должен был объединить всех и создать единую для всей Украины православную церковь. А что получилось? А получилось то, что просто две раскольнические группировки объединились.

ОТ ЗАСТОЛЬЯ И ПОДАРКОВ НЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ

- Не отказываться (в Рождество. - Ред.) от застолья и от подарков. Это тоже очень важное измерение человеческой жизни. Мы знаем, как хорошо, когда собирается семья вокруг стола, когда приходят близкие люди, когда есть возможность пообщаться, поддержать друг друга, вместе порадоваться. Поэтому все это должно оставаться.

Поздравление молодёжи и подписчиков страницы с праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

О ГАДЖЕТАХ И АНТИХРИСТЕ

- Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире, ...серьезными разговорами людей, в которых они выражают свои убеждения, строят какую-то стратегию жизни, я уже не говорю о каких-то планах в области экономики, политики и так далее. Так вот, контроль из одной точки - это предвестие пришествия Антихриста, если говорить о христианском взгляде. Антихрист - это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Не должно быть единого центра, по крайней мере в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить Апокалипсис. Поэтому гаджеты хороши с точки зрения удобства и удовольствия, но с точки зрения контроля над человеческой личностью - это опасное дело.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
36
Источник
Похожие новости
07 января 2019, 01:39
Путин приехал на Рождество к любимой иконе Петра I
06 января 2019, 22:24
В канун Рождества Путин приехал в детский хоспис
06 января 2019, 17:24
«Главная мечта — ещё раз в космос»: Алексей Овчинин о полётах на орбиту, ёлке на МКС и оливье в пакете
06 января 2019, 00:54
«Своевременный и адекватный ответ»: как Россия укрепляет свою противовоздушную оборону
05 января 2019, 20:09
Украденные камни с Красной площади, вербовка курсантов и подарки военным: История шпиона Пола Уилана
05 января 2019, 21:39
«Подтвердил высокие характеристики»: завершились госиспытания нового пистолета для военнослужащих РФ
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
05 января 2019, 13:39
В Минобороны испытали "Удава"
03 января 2019, 17:54
"США скоро перестанут использовать Украину": Экс-депутат Верховной рады объяснил, почему CNN назвал Симферополь российским
04 января 2019, 16:39
Путин и Эрдоган не договорились: В Идлибе началась война
04 января 2019, 10:09
"Гигантский сом" заставил десятки тысяч людей в Таиланде покинуть свои дома
03 января 2019, 14:39
Только двое кандидатов будут реально бороться за пост президента Украины — эксперт
01 января 2019, 07:24
"Иллюзий больше нет": Коротченко об итогах 2018 года в противостоянии США и России
01 января 2019, 17:09
Европа изымает из оборота банкноты в 500 евро
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.