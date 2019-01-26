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Патриарх Иерусалимский неожиданно «выздоровел», отменив встречу с Порошенко

26 января 2019, 17:24  •  296 • В России

Занимающий пост президента Украины Петр Алексеевич Порошенко давно уже стал «иконой стиля» с приставкой анти-, настолько часто у него случаются конфузы с разными частями одежды. То он демонстрирует миру дырявую пятку носка, то удивляет уникальной степенью помятости пиджака, на котором есть только одно проглаженное место – внутренний нагрудный карман с постоянно выпирающей фляжкой. Недавно вот в Израиле умудрился заправить пиджак в брюки (а злые языки говорят, что и вовсе – в трусы). Но конфузы в его исполнении не ограничиваются только внешним видом.

В ходе его недавнего визита в Израиль с Порошенко случился даже не конфуз, а полная конфузия. Помимо всего прочего, он запланировал 21 января посетить Иерусалимского патриарха Феофила III. Как же без этого было обойтись томосоносцу и первому автокефалисту Украины. Смотришь, удастся Иерусалимский патриархат склонить к признанию святейшей Церкви Украины (СЦУ), очков перед выборами заработать. Тем более что Феофил III ранее несколько раз уже благосклонно высказывался про идею автокефалии для Украины.

Но – не сложилось. То ли потому, что патриарх рассчитывал на скромную встречу без посторонних глаз и ушей, а Порошенко решил устроить из этого чуть ли не светский раут с журналистами и прочими сопровождающими лицами, то ли по другой какой причине, но рандеву не состоялось. Как объяснили источники в украинской делегации, Феофил III отменил встречу по причине плохого самочувствия. Можно было бы еще гадать, действительно ли нездоровье тому причиной, или же недомогание носит дипломатический характер – это дело разума каждого. Но украинцы сами же все испортили.

Просто недомогания им показалось мало. Члены украинской делегации с крайне озабоченным и сострадательным видом пояснили журналистам информагентств, что Феофил III «очень плох, попал в больницу и сейчас в тяжелом состоянии находится в Тель-Авиве». В общем, может оттуда и не выйти в наш бренный мир. Совсем, как у Мольера в его «Мнимом больном»: «Я презираю возню с обычными ничтожными болезнями». Болезнь, которая мешает встретиться с Порошенко, должна быть ужасна и неотвратима.

Тем каверзнее оказалась зрада следующего дня, которую патриарх подбросил им, поскольку лично в своей резиденции принял 22 января группу паломников из числа прихожан канонической Украинской православной церкви, совершающую поездку по Святой Земле по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Того самого, который в мае 1992-го настоял на отстранении Филарета от должности предстоятеля УПЦ МП и запрещении его в служении за грубое нарушение канонов Церкви. И, более того, Феофил III не просто принял паломников и побеседовал с ними, но и «передал Первосвятительское благословение верным чадам канонической Украинской Православной Церкви», отметив, что «молится за мир на Украине».

Или это чудо исцеление и хвала израильской медицине, или просто позор какой-то томосоносцу и его окружению. Мольеру с его «Мнимым больным» такой сюжетец и не снился.

Но и этого им показалось тоже мало. Порошенко не выперли грубой силой с подворья. Нет, его принял генеральный секретарь Иерусалимского патриархата, архиепископ Аристархус, который передал Петру Алексеевичу личное послание Феофила III, в котором патриарх призвал «использовать все возможности для достижения мира» на Украине, в том числе вплоть до «возможного участия Виктора Януковича» для этого, а самого Петра Алексеевича автор письма попросил о «христианском всепрощении и примирении» с Януковичем. Можно было бы не предавать этому большого значения, постараться обойти этот неприятный для Киева сюжет стороной, но явно не стоило прямо и открыто лгать. Но посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко занялся именно последним, заявив, что информация о направлении данного письма является фейком, и, вообще, по его данным, оно было отозвано израильской стороной. В ответ в Иерусалимском патриархате, возможно, подумали что-то не очень хорошее о Надоленко, назвавшего их «израильской стороной», но публично со всем смирением разъяснили еще раз, дезавуировав слова украинского дипломата, что Аристархус передал письмо Порошенко лично, при встрече, из рук в руки. Дважды опозориться по одному и тому же поводу – это не каждый сможет.

А вы говорите, что «пинжак в труселя заправил». От такой зрадищи его можно не только не так заправить, а и вовсе забыть, что на что надевать.

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