Патриарх финансов США: "У нас большая проблема"

Одна из самых поразительных метаморфоз, которая происходит с западными политиками и чиновниками, — это трансформация в циничных правдорубов, которая случается сразу после того, как они покидают высокие должности и уже не рассчитывают снова попасть в высшие эшелоны власти или корпоративного управления. Это очень заметно в случае европейских политиков, которые после выхода в отставку резко меняют риторику и перестают демонстрировать невероятную любовь к Вашингтону и его ценностям, но и среди американских чиновников встречаются интересные примеры аналогичных изменений сознания. Иногда их высказывания даже кажутся пророческими.

Например, экс-председатель ФРС США Алан Маэстро Гринспен, который в некотором смысле является отцом современной американской (и мировой) финансовой системы, внезапно заявил, что вообще-то бюджетный дефицит США — это большая проблема, а официальные оценки сильно преуменьшают серьезность ситуации. Гринспен как в воду глядел, ибо буквально через пару дней после его скандального интервью фаворит президентской гонки Джо Байден предъявил электорату и экспертному сообществу такую бюджетную стратегию, что даже мейнстримные СМИ оказались в легком шоке от уровня предполагаемого дефицита.

Флагман американских деловых СМИ Wall Street Journal пишет: "Джо Байден был выдвинут от демократов как умеренный кандидат в президенты, отвергая планы больших государственных расходов, (которые были представлены более) прогрессивными соперниками как непозволительно дорогие. В ходе всеобщей избирательной кампании он предложил свою собственную (бюджетную) платформу на много триллионов долларов, которая, как показало новое исследование, подтолкнет долгосрочные расходы Вашингтона к самому высокому уровню за десятилетия... "Это самое крупное предложенное увеличение расходов кандидатом в президенты со времен Джорджа Макговерна", — считает Кент Сметтерс, профессор экономики Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете, курирующий проект бюджетного моделирования. Профессор имеет в виду проигравшего кандидата в президенты от Демократической партии 1972 года, баллотировавшегося на либеральной платформе, которая включала гарантированный минимальный доход для всех американцев. <...> Штаб Байдена заявил, что не может подтвердить точность цифр уортонской модели и не будет обнародовать свою собственную смету".

С учетом отказа штаба Байдена показать собственные цифры можно предположить, что этих цифр или нет в природе (то есть бюджетные ассигнования рассматриваются независимо от их будущих последствий), или они настолько неприятны с электоральной точки зрения (ибо далеко не каждый американец верит в то, что деньги растут на деревьях), что лучше эти реальные цифры никому не показывать.

Алан Гринспен комментировал ситуацию в экономике, опираясь на текущий дефицит в три триллиона долларов и без учета сценария, в котором команда Байдена сильно расширяет бюджетную дыру. Но даже нынешний уровень бюджетной самодеятельности вызывает больное беспокойство у бывшего главного банкира Америки.

CNBC пересказывает позицию пессимистично настроенного гуру американской банковской системы: "Бывший председатель Федеральной резервной системы Алан Гринспен сказал, что самые большие экономические проблемы в США — это инфляция и дефицит бюджета: "В целом я считаю, что прогноз инфляции, к сожалению, негативный, и это, по сути, результат того, что социальные расходы вытесняют частные инвестиции и рост производительности". <…> Что касается бюджетного дефицита, Гринспен заявил, что несбалансированность расходов федерального правительства "выходит из-под контроля". К июлю дефицит бюджета на 2020 финансовый год составил 2,45 триллиона долларов, что стало побочным продуктом увеличения государственных расходов на то, чтобы провести экономику через пандемию и (сопутствующие) ограничения экономической деятельности".

Впрочем, от патриарха финансового мира досталось не только политикам и чиновникам, которые отвечают за бюджетную политику, но и американской государственной системе в целом. Говоря об эпидемии коронавируса и ее последствиях, Гринспен с грустью констатировал: "Мы мало что знаем и поэтому очень много притворяемся". Можно предположить, что преклонный возраст, финансовая независимость, тяжелый характер и память, в которой хранится множество неприятных секретов, дают бывшему руководителю ФРС некоторый уровень неуязвимости и возможность игнорировать последствия своих откровений.

По очевидным причинам политического характера никто из действующих политиков — не важно, идет ли речь о команде Байдена, или о Трампе, — не пойдет на ограничение бюджетного дефицита и на борьбу с инфляцией, которая в случае Соединенных Штатов концентрируется не в стоимости условного гамбургера, а в стоимости жилья, образования и медицины, что не отражается в официальной статистике. Начиная примерно с 2014 года иностранцы перестали финансировать американские бюджетные дефициты через покупку гособлигаций, и это четко видно из статистики Минфина США, который фиксирует в основном нетто-продажи иностранцами государственных долговых обязательств Штатов, что приводит к тому, что все растущие бюджетные (военные и социальные) расходы приходится финансировать во все большей мере из печатного станка.

Почти любая другая страна, кроме США, которые являются счастливыми обладателями привилегии печатания главной валюты международной торговли, уже давно бы столкнулась с кризисом, напоминающим валютный кризис в Аргентине, но Вашингтону пока удается выйти сухим из воды. По оценке министра финансов Мнучина, "сейчас не время беспокоиться о бюджетном дефиците или балансе Федрезерва", и с точки зрения политической логики он однозначно прав, ибо на носу президентские выборы.