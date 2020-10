Патовая ситуация: смогут ли Лондон и Брюссель согласовать условия сделки по брекситу • 90 • В мире В первый день саммита ЕС, который стартует 15 октября, истекает срок для урегулирования ситуации вокруг брексита. О намерении поставить точку в вопросе выхода из Евросоюза ранее заявил британский премьер Борис Джонсон. Формально с 31 января Соединённое Королевство — уже не часть объединения, но на его территории продолжают действовать прежние торговые правила. Лондон пытается добиться от Брюсселя уступок, на которые тот не идёт. По мнению экспертов, вокруг обсуждения сделки сложилась патовая ситуация. При этом разрыв существующих соглашений обернётся крайне негативными последствиями для Великобритании. © AFP / Reuters 15 октября истекает отведённый премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном срок урегулирования ситуации вокруг окончательного выхода Соединённого Королевства из Евросоюза. В этот день стартует саммит ЕС, на котором в числе прочих вопросов будет обсуждаться брексит. Напомним, что после трёх лет безуспешных переговоров Лондон официально покинул Евросоюз 31 января 2020 года. Однако в отсутствие сделки Великобритания согласилась соблюдать действующие торговые правила до 31 декабря 2020 года. Если стороны не придут к компромиссу, то не исключено, что торгово-экономические отношения между Брюсселем и Соединённым Королевством будут регулироваться нормами ВТО, что повлечёт повышение таможенных пошлин. Европейские чиновники открыто говорят, что переговоры по соглашению с Лондоном далеки от завершения и грядущий саммит результатов не принесёт. Как заявил 12 октября в эфире France info госсекретарь Франции при министре по вопросам Европы и иностранным делам Клеман Бон, ЕС и Великобритания могут достичь компромисса через несколько недель — предположительно, в начале ноября. При этом он подчеркнул, что Европа не должна идти «на невыгодные уступки». Между тем ЕС уже готовится к осуществлению брексита без сделки. Об этом в начале октября сообщил замглавы Еврокомиссии по вопросам прогнозирования Марош Шефчович, выступая на сессии Европарламента. По прогнозу чиновника, стороны могут не успеть достичь соглашения и до 31 декабря 2020 года. Спорные вопросы Стержневое противоречие между Лондоном и Брюсселем — разработанный правительством Джонсона законопроект об обеспечении целостности внутреннего рынка страны. Евросоюз требует изменить этот документ, но британское руководство игнорирует призывы европейских коллег. Законопроект Джонсона позволяет Лондону по своему усмотрению отменять согласованные с ЕС в октябре прошлого года правила товарооборота между Северной Ирландией и остальными регионами Соединённого Королевства («Протокол о Северной Ирландии»). Данные нормы предполагают, что Ольстер после 1 января 2021 года останется в таможенной зоне Евросоюза, в отличие от Англии, Уэльса и Шотландии. «Протокол о Северной Ирландии» воспринимался как серьёзный прогресс в переговорах по брекситу. К тому же он решал проблему обеспечения прозрачности границы между независимой Ирландией и Ольстером. Белфаст, столица Северной Ирландии

Gettyimages.ru

© Maciej Grabowicz / EyeEm Отсутствие каких-либо демаркационных линий и таможенных ограничений на острове прописано в Белфастском мирном соглашении 1998 года, которое позволило прекратить череду терактов и вооружённых столкновений между британскими силовиками и ирландскими националистами. Однако законопроект Джонсона может привести к восстановлению пограничного контроля, что, как опасаются критики, дестабилизирует ситуацию в Северной Ирландии. Ещё одна проблема, которая остаётся на повестке дня Лондона и Брюсселя, — это нежелание Великобритании рассматривать будущие коммерческие споры с компаниями из ЕС в Европейском суде, отмечают эксперты. Также Лондон претендует на значительное увеличение квот на рыбный промысел. Главный переговорщик по брекситу от Брюсселя Мишель Барнье считает требования Лондона недопустимыми и дискриминационными по отношению к европейским компаниям. В ЕС настаивают на сохранении прежних долей добычи и прав доступа в исключительную экономическую зону Великобритании. Тема рыбного промысла обсуждалась Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном во время состоявшегося 10 октября телефонного разговора. Лидеры не смогли прийти к компромиссу, но договорились продолжить переговоры с целью обеспечения равной конкуренции для британских и европейских предприятий. Европейское подразделение американской газеты Politico прогнозирует, что с большой вероятностью Брюссель всё же пойдёт на уступки Лондону по рыбному вопросу. Как сообщает издание, по итогам телефонных консультаций с властями Ирландии, Бельгии, Испании, Нидерландов, Дании, Германии, Франции и Швеции Барнье допустил возможность увеличения квот для британских компаний. В то же время, как пишет британская газета The Financial Times, руководители ведущих государств континентальной Европы намерены оказывать давление на Барнье, чтобы он добивался ужесточения положений проекта сделки с Соединённым Королевством. Другое британское издание — The Guardian со ссылкой на дипломатические документы сообщает о растущем недоверии Брюсселя к Джонсону. В частности, члены Еврокомиссии подозревают премьера в сознательном затягивании поиска компромиссов по ключевым вопросам. Таким образом, как полагают в ЕС, британский премьер выжидает удобный момент для «взаимовыгодного обмена». В преддверии саммита ЕС Джонсон провёл телефонные переговоры с Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В беседе с коллегами из континентальной Европы глава британского правительства не стал исключать сценарий полного выхода королевства из ЕС без сделки. Джонсон называет вариант брексита без торгового соглашения с Брюсселем залогом «колоссального процветания» королевства. Британский премьер уверен, что страна может последовать примеру Австралии, которая ведёт торговлю с континентальной Европой по тарифам ВТО. «Мы, как правительство, готовимся к этому, подготовкой охвачены наши приграничные районы и наши порты... У нас будет полный контроль над своими законами, правилами и рыболовными угодьями... Но мы не можем и не будем отступаться от того, что составляет основы основ государственной независимости», — сказал Джонсон 7 сентября накануне очередного раунда переговоров с Брюсселем. Добыча рыбы британскими рыбаками

Reuters

© Andrew Couldridge В начале октября в интервью журналисту BBC Эндрю Марру Джонсон призвал ЕС смягчить своё отношение к требованиям Лондона. По словам британского премьера, Брюссель должен понимать, что Соединённое Королевство «очень серьёзно» относится к обеспечению своей законодательной автономии и намерено вернуть контроль над богатыми рыбой морскими районами. Ранее в интервью изданию The Daily Mail главный переговорщик по брекситу от Лондона Дэвид Фрост подчеркнул, что Соединённое Королевство не собирается оставаться зависимым от ЕС государством. Как пояснил чиновник, если переговоры по сделке провалятся, то торговые отношения с континентальной Европой будут выстраиваться либо по австралийскому сценарию, либо по канадскому образцу, предполагающему создание зоны свободной торговли. «Достигнуто политическое согласие»: в ЕС подтвердили намерение ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным По прогнозу источников The Daily Telegraph, из-за взаимной неуступчивости стороны действительно могут не согласовать сделку. Со ссылкой на одного из дипломатов издание сообщило, что, скорее всего, Лондон будет вынужден заключать двусторонние соглашения со странами-членами ЕС для смягчения торгово-экономических последствий брексита. «Не видит равноправного партнёра» Как пояснила в беседе с RT профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина, Джонсон — гораздо более трудный для Брюсселя переговорщик, чем предыдущий премьер Тереза Мэй. По мнению эксперта, под предлогом отстаивания суверенитета глава правительства Великобритании действительно готов пойти на самый радикальный сценарий брексита. «Джонсон не видит в ЕС достойного равноправного партнёра. Он хочет продемонстрировать, что ничего не боится и что Великобритания должна ставить свой суверенитет превыше всех остальных формальностей и договорённостей, включая вопрос о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, хотя Белфаст заинтересован в сохранении общего рынка с ЕС», — говорит Ерёмина. Эксперт полагает, что британское правительство пытается заставить Брюссель пойти на уступки. Тем не менее власти ЕС не готовы выполнять требования Лондона и мириться с законопроектом о внутреннем рынке. С точки зрения Ерёминой, в настоящее время сложилась патовая ситуация, которая делает наиболее возможным вариант окончательного выхода королевства из ЕС без торговой сделки. «Борис Джонсон исходит из того, что Великобритания должна развивать торговые контакты без посредничества ЕС. Лондон старается ориентироваться уже не на общий рынок Евросоюза, а на углубление сотрудничества с США, Канадой, Австралией, Новой Зеландией, Восточной Азией, Африкой. Таким образом Джонсон пытается успокоить бизнес и общество, но выход без соглашения больно ударит по британской экономике», — констатировала Ерёмина. В разговоре с RT старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк отметила, что Лондон торгуется с Брюсселем в надежде получить максимально выгодные условия. При этом ЕС по-прежнему отказывается идти на существенные уступки. Наиболее вероятным сценарием Годованюк также называет брексит без сделки, который будет «крайне болезненным» явлением для королевства. «Если будет реализован сценарий выхода без соглашения, Джонсон всеми силами будет стараться показать своему электорату, что это в первую очередь вина Брюсселя, отказавшегося учитывать британские интересы. Последствия для Лондона будут крайне болезненными, так как основные цепочки поставок так или иначе завязаны на Европу. Сотрудничество с другими государствами не компенсирует Британии экономические потери от брексита. Эффект от переориентации будет ощущаться лишь в долгосрочной или среднесрочной перспективе», — заключила Годованюк. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

