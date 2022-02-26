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Патетическая соНАТО: Альянс торжественно сдал Зеленского
26 февраля 2022, 20:05 • 392 • Политика
Состоявшийся "чрезвычайный виртуальный саммит" НАТО "осудил полномасштабное вторжение России в Украину при содействии Беларуси" и, прячась за множеством грозных, но пустых слов… отказался вмешиваться в процесс денацификации Украины, который начала Россия. Режим Зеленского предоставлен сам себе. Блок решил отделаться политической риторикой: заявил о солидарности с киевским режимом. НАТО демонстрирует, что может бомбить только слабых и беззащитных, не способных дать адекватный ответ. А в отношении России, вставшей с колен, блоку нечего противопоставить, кроме плохо скрываемого отчаяния и пещерной русофобии.
Импотенты-говоруны
Посмотрев пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, созванную по итогам чрезвычайного саммита альянса, ищешь ответ на вопрос: а суть-то в чём? Что это было? Для наглядности дословно приведу ответ Столтенберга на вопрос корреспондента телеканала Al Jazeera: "Насколько вы опасаетесь возможного падения Киева? Как долго, по вашей оценке, может продержаться правительство Украины?.." Генсек НАТО растекается мыслью:
В таком же ключе Столтенберг отвечал, вернее не отвечал, на вполне конкретные вопросы других журналистов. Как на заезженной граммофонной пластинке им бессмысленно повторялось слово "поддержка". И всё.
Концентрированная пустота
Сам текст итогового заявления саммита НАТО представляет собой концентрированную пустоту, если его рассматривать с точки зрения поиска реальной помощи, которую Североатлантический альянс мог бы оказать Зеленскому, чтобы остановить Россию, и которой Зеленский постоянно бравировал. Вот ключевые цитаты из декларации НАТО с нашими комментариями:
А не НАТО ли вплотную подошло к границам России и нафаршировало Украину своим оружием так, будто Украина уже формальный член НАТО?
Неспровоцированное? Ну, значит, это Россия вооружает Украину и стравливает свой народ с народом Украины, которые являются частями разделённого русского народа? Киевский режим такой "мирный и демократичный", что уже восемь лет бомбит в Донбассе тех, кто считает себя русским и хочет говорить на русском языке.
Мы вас не боимся. Старая цыганская пословица гласит: "Никому не грози – и сам не будешь бояться".
Это мы отвергли диалог? Мы-то как раз вам предлагали диалог, результатом которого должно было быть признание принципа неделимости безопасности, заключающегося в том, что безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счёт безопасности другого. Вы же навязываете ту формулу, с помощью которой можно обеспечивать своё глобальное господство.
Этот акт был нам навязан в эпоху предателя Ельцина и предполагал подчинённое положение России.
Вы объявляете нам санкции по поводу и без. К санкциям мы уже привыкли.
Вот мы и выбрали адекватный способ обеспечения нашей безопасности.
Никому вы никогда не помогаете. Вам не нужна Украина, вам нужна анти-Россия на месте Украины.
Вот именно. Только о себе вы и заботитесь. Россия поднялась с колен – и вы дали задний ход. Вы тут же кинули Зеленского и его режим и зажались в границах блока.
С этим согласимся. Этим армия Россия сейчас и занимается.
Откровения болгарского "братушки"
Примечательно, что в тот же день, когда в Брюсселе прошёл "чрезвычайный виртуальный саммит" НАТО, в Варшаве состоялся очный саммит (сплошные саммиты!) лидеров стран "Бухарестской девятки" (Б-9), посвящённый ситуации на Украине. Членами "Бухарестской девятки" являются входящие в НАТО Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония. То есть собрались мелкие вассалы Вашингтона. На саммит также приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В принципе, пересказывать дискуссии на встрече в Варшаве бессмысленно, поскольку они повторяют то, что было виртуально сказано в Брюсселе. Главное, что можно выделить, – это признание президента Болгарии Румена Радева, который – и это совершенно очевидно – выразил общее мнение собравшихся как в Варшаве (в узком кругу мелких подпевал), так и в Брюсселе (в широком кругу с участием бонз). На брифинге после варшавского саммита он заявил: "Сегодня вечером мы обсудили многие аспекты этого кризиса. Но мы должны иметь в виду, что, наиболее вероятно, это очевидно, Российская Федерация выиграет эту войну". Это то, что не прозвучало публично в Брюсселе. Но зато прорвалось наружу в Варшаве. И этим всё сказано. НАТО признаёт своё поражение на Украине.
Бактериологическое оружие против России
В контексте бесконечных заявлений США и ведомого ими НАТО о "демократии и свободе" на Украине и о "неспровоцированном нападении" России весьма примечательна появившаяся информация о том, что военная спецоперация России на Украине началась как раз накануне запланированного ввода в строй американских военных биолабораторий в Киеве и Одессе.
Как сообщил портал "Октагон", Агентство по сокращению военной угрозы Минобороны США (DTRA, создано на базе Агентства по специальным вооружениям) в октябре 2021 года опубликовало на сайте американских госзакупок соглашение о "борьбе с особо опасными патогенами". Документ касается завершающегося этапа работ по запуску двух биолабораторий – в Киеве и Одессе. В нём идёт речь об оснащении, тренинге персонала и вводе объектов в эксплуатацию. Стоимость работ – 3,6 млн долларов. Наши и украинские СМИ неоднократно связывали эти лаборатории с разработкой американцами оружия массового поражения, хотя американцы по понятным причинам это отрицают.
Между Министерством здравоохранения Украины и Пентагоном действует соглашение о биоразработках. Известно, что военные вирусологи США предпочитают все опасные эксперименты проводить за пределами Штатов, в странах третьего мира. По некоторым данным, сегодня на Украине существует как минимум 16 биолабораторий, связанных с американским военным ведомством. Они находится в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Тернополе, Ужгороде, Виннице, Харькове, Луганске и Днепропетровске.
В России ещё несколько лет назад выражали обеспокоенность по поводу разработок биологического оружия у границ нашей страны. Президент России Владимир Путин публично высказывался об опасности целенаправленного и профессионального сбора иностранцами биоматериалов граждан нашей страны. Аналогичную "исследовательскую" деятельность США ведут не только на Украине. Такие же лаборатории США создали в Грузии. DTRA сообщало о подобных проектах в Узбекистане, Азербайджане, Казахстане, Молдавии и Армении.
Мы не склонны к инсинуациям и фантазиям. Но мы солидарны с коллегами из "Октагона" в том, что совпадение по времени спецоперации России на Украине с запуском двух биолабораторий США в Киеве и Одессе наводит на серьёзные размышления.
Что с того?
Трескотня США, НАТО и ЕС по поводу спецоперации России на Украине обнажает цинизм и ложь наших заклятых "партнёров". Лицемерие Штатов, за которым скрывается планомерное и методичное превращение Украины в плацдарм для нападения на Россию с целью её уничтожения, не должно больше вводить никого в заблуждение. Прошла бы ещё пара-тройка лет – и мы бы стали объектом нападения и уничтожения. Нас бы без всякого предлога и объяснения забрасывали ракетами, травили вирусами и бактериями, морили голодом. Россия сыграла на опережение – прежде всего в военном плане. Мы обыграли засевшую в Вашингтоне и Лондоне либеральную глобалистскую элиту – эту сатанинскую секту. Мы сорвали её планы. И потому из Вашингтона и Брюсселя слышатся стоны бесовского отчаяния и истерики. А Зеленский для них – отработанный материал, за которого уже никто из его покровителей не впишется.
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