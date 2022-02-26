Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операци...
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от банде...
Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины
Российские войска уже в Киеве. Готовится арест Зеленского?
Главная / Политика

Патетическая соНАТО: Альянс торжественно сдал Зеленского

26 февраля 2022, 20:05  •  392 • Политика
Состоявшийся "чрезвычайный виртуальный саммит" НАТО "осудил полномасштабное вторжение России в Украину при содействии Беларуси" и, прячась за множеством грозных, но пустых слов… отказался вмешиваться в процесс денацификации Украины, который начала Россия. Режим Зеленского предоставлен сам себе. Блок решил отделаться политической риторикой: заявил о солидарности с киевским режимом. НАТО демонстрирует, что может бомбить только слабых и беззащитных, не способных дать адекватный ответ. А в отношении России, вставшей с колен, блоку нечего противопоставить, кроме плохо скрываемого отчаяния и пещерной русофобии.

Импотенты-говоруны

Посмотрев пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, созванную по итогам чрезвычайного саммита альянса, ищешь ответ на вопрос: а суть-то в чём? Что это было? Для наглядности дословно приведу ответ Столтенберга на вопрос корреспондента телеканала Al Jazeera: "Насколько вы опасаетесь возможного падения Киева? Как долго, по вашей оценке, может продержаться правительство Украины?.." Генсек НАТО растекается мыслью:
…Это очень изменчивая и развивающаяся ситуация. Союзники по НАТО заявили сегодня на саммите, что они оказывают поддержку Украине. Они готовы продолжать оказывать поддержку Украине. Военная поддержка, финансовая поддержка, гуманитарная поддержка. И потом, я думаю, нам придётся оценивать то, как будут развиваться события. Но послание лидеров НАТО, а также Финляндии, Швеции, ЕС заключается в том, что мы здесь для того, чтобы поддержать Украину. Мы поддерживали Украину на протяжении многих лет и продолжаем оказывать поддержку.
В таком же ключе Столтенберг отвечал, вернее не отвечал, на вполне конкретные вопросы других журналистов. Как на заезженной граммофонной пластинке им бессмысленно повторялось слово "поддержка". И всё.

Концентрированная пустота

Сам текст итогового заявления саммита НАТО представляет собой концентрированную пустоту, если его рассматривать с точки зрения поиска реальной помощи, которую Североатлантический альянс мог бы оказать Зеленскому, чтобы остановить Россию, и которой Зеленский постоянно бравировал. Вот ключевые цитаты из декларации НАТО с нашими комментариями:
Мы собрались сегодня, чтобы обсудить наиболее тяжкую угрозу евроатлантической безопасности за последние десятилетия. Мы самым решительным образом осуждаем полномасштабное вторжение России в Украину при содействии Беларуси.
А не НАТО ли вплотную подошло к границам России и нафаршировало Украину своим оружием так, будто Украина уже формальный член НАТО?
Это давно спланированное, жестокое, абсолютно неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину – независимую, мирную и демократическую страну.
Неспровоцированное? Ну, значит, это Россия вооружает Украину и стравливает свой народ с народом Украины, которые являются частями разделённого русского народа? Киевский режим такой "мирный и демократичный", что уже восемь лет бомбит в Донбассе тех, кто считает себя русским и хочет говорить на русском языке.
Мир привлечёт Россию, а также Беларусь к ответу за их действия.
Мы вас не боимся. Старая цыганская пословица гласит: "Никому не грози – и сам не будешь бояться".
Россия несёт полную ответственность за этот конфликт. Она отвергла путь дипломатии и диалога, неоднократно предлагавшийся ей НАТО и её государствами-членами.
Это мы отвергли диалог? Мы-то как раз вам предлагали диалог, результатом которого должно было быть признание принципа неделимости безопасности, заключающегося в том, что безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счёт безопасности другого. Вы же навязываете ту формулу, с помощью которой можно обеспечивать своё глобальное господство.
Действия России также являются грубым отказом от принципов, закреплённых в Основополагающем акте Россия – НАТО.
Этот акт был нам навязан в эпоху предателя Ельцина и предполагал подчинённое положение России.
Решение президента Путина напасть на Украину – чудовищная стратегическая ошибка, которая очень дорого обойдётся России в предстоящие годы как с экономической, так и с политической точки зрения. Против России уже введены масштабные и беспрецедентные санкции. НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС.
Вы объявляете нам санкции по поводу и без. К санкциям мы уже привыкли.
НАТО остаётся приверженной всем фундаментальным принципам, лежащим в основе европейской безопасности, включая то, что каждая страна имеет право выбирать способы обеспечения своей безопасности.
Вот мы и выбрали адекватный способ обеспечения нашей безопасности.
Мы будем продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищаться, и призываем других поступать таким же образом.
Никому вы никогда не помогаете. Вам не нужна Украина, вам нужна анти-Россия на месте Украины.
Ввиду действий России мы рассмотрим все необходимые последствия для потенциала сдерживания и обороны НАТО… Сейчас мы осуществляем дополнительные оборонительные развёртывания сил в восточной части Североатлантического альянса… Мы едины в деле защиты и обороны всех государств – членов НАТО.
Вот именно. Только о себе вы и заботитесь. Россия поднялась с колен – и вы дали задний ход. Вы тут же кинули Зеленского и его режим и зажались в границах блока.
Свобода всегда восторжествует над угнетением.
С этим согласимся. Этим армия Россия сейчас и занимается.

Откровения болгарского "братушки"

Примечательно, что в тот же день, когда в Брюсселе прошёл "чрезвычайный виртуальный саммит" НАТО, в Варшаве состоялся очный саммит (сплошные саммиты!) лидеров стран "Бухарестской девятки" (Б-9), посвящённый ситуации на Украине. Членами "Бухарестской девятки" являются входящие в НАТО Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония. То есть собрались мелкие вассалы Вашингтона. На саммит также приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В принципе, пересказывать дискуссии на встрече в Варшаве бессмысленно, поскольку они повторяют то, что было виртуально сказано в Брюсселе. Главное, что можно выделить, – это признание президента Болгарии Румена Радева, который – и это совершенно очевидно – выразил общее мнение собравшихся как в Варшаве (в узком кругу мелких подпевал), так и в Брюсселе (в широком кругу с участием бонз). На брифинге после варшавского саммита он заявил: "Сегодня вечером мы обсудили многие аспекты этого кризиса. Но мы должны иметь в виду, что, наиболее вероятно, это очевидно, Российская Федерация выиграет эту войну". Это то, что не прозвучало публично в Брюсселе. Но зато прорвалось наружу в Варшаве. И этим всё сказано. НАТО признаёт своё поражение на Украине.

Бактериологическое оружие против России

Сенатор Косачев: Спецоперация на Украине стала для Зеленского "холодным душем"
В контексте бесконечных заявлений США и ведомого ими НАТО о "демократии и свободе" на Украине и о "неспровоцированном нападении" России весьма примечательна появившаяся информация о том, что военная спецоперация России на Украине началась как раз накануне запланированного ввода в строй американских военных биолабораторий в Киеве и Одессе.
Как сообщил портал "Октагон", Агентство по сокращению военной угрозы Минобороны США (DTRA, создано на базе Агентства по специальным вооружениям) в октябре 2021 года опубликовало на сайте американских госзакупок соглашение о "борьбе с особо опасными патогенами". Документ касается завершающегося этапа работ по запуску двух биолабораторий – в Киеве и Одессе. В нём идёт речь об оснащении, тренинге персонала и вводе объектов в эксплуатацию. Стоимость работ – 3,6 млн долларов. Наши и украинские СМИ неоднократно связывали эти лаборатории с разработкой американцами оружия массового поражения, хотя американцы по понятным причинам это отрицают.
Между Министерством здравоохранения Украины и Пентагоном действует соглашение о биоразработках. Известно, что военные вирусологи США предпочитают все опасные эксперименты проводить за пределами Штатов, в странах третьего мира. По некоторым данным, сегодня на Украине существует как минимум 16 биолабораторий, связанных с американским военным ведомством. Они находится в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Тернополе, Ужгороде, Виннице, Харькове, Луганске и Днепропетровске.
В России ещё несколько лет назад выражали обеспокоенность по поводу разработок биологического оружия у границ нашей страны. Президент России Владимир Путин публично высказывался об опасности целенаправленного и профессионального сбора иностранцами биоматериалов граждан нашей страны. Аналогичную "исследовательскую" деятельность США ведут не только на Украине. Такие же лаборатории США создали в Грузии. DTRA сообщало о подобных проектах в Узбекистане, Азербайджане, Казахстане, Молдавии и Армении.
Мы не склонны к инсинуациям и фантазиям. Но мы солидарны с коллегами из "Октагона" в том, что совпадение по времени спецоперации России на Украине с запуском двух биолабораторий США в Киеве и Одессе наводит на серьёзные размышления.

Что с того?

Трескотня США, НАТО и ЕС по поводу спецоперации России на Украине обнажает цинизм и ложь наших заклятых "партнёров". Лицемерие Штатов, за которым скрывается планомерное и методичное превращение Украины в плацдарм для нападения на Россию с целью её уничтожения, не должно больше вводить никого в заблуждение. Прошла бы ещё пара-тройка лет – и мы бы стали объектом нападения и уничтожения. Нас бы без всякого предлога и объяснения забрасывали ракетами, травили вирусами и бактериями, морили голодом. Россия сыграла на опережение – прежде всего в военном плане. Мы обыграли засевшую в Вашингтоне и Лондоне либеральную глобалистскую элиту – эту сатанинскую секту. Мы сорвали её планы. И потому из Вашингтона и Брюсселя слышатся стоны бесовского отчаяния и истерики. А Зеленский для них – отработанный материал, за которого уже никто из его покровителей не впишется.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


392
Источник
Похожие новости
26 февраля 2022, 01:25
Зеленский нашёл "альтернативу" прямым переговорам с Россией
26 февраля 2022, 03:10
Италия "отблагодарила" Россию за помощь особо циничными санкциями
26 февраля 2022, 10:45
Роскосмос наносит двойной ответный удар за санкции
26 февраля 2022, 01:25
Минобороны заявило о входе войск России в Мелитополь: Встречали флагами
26 февраля 2022, 01:25
Когда Киев сдастся армии России? Эксперты и СМИ дали прогнозы
26 февраля 2022, 03:10
Макаревич бросил трубку в прямом эфире после острого вопроса о Донбассе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 февраля 2022, 00:20
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от бандеровских кричалок
26 февраля 2022, 10:45
Роскосмос наносит двойной ответный удар за санкции
24 февраля 2022, 20:50
Российские войска уже в Киеве. Готовится арест Зеленского?
21 февраля 2022, 22:15
ЕС готовит удар в "самое слабое место" России? Политолог раскрыл план главы ЕК
24 февраля 2022, 09:45
Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операция в Черном и Азовском морях
20 февраля 2022, 04:15
"Последний парад" Киева: Сатановский вынес "колобковое" предупреждение
23 февраля 2022, 02:50
Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Удар в спину"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.