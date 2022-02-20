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Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
20 февраля 2022, 00:45 • 204 • Политика
Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с Царьградом прокомментировал обстрел Ростовской области украинской армией. Он предупредил, что ситуация может выйти из-под контроля: "Будет большая кровь". Это патовая ситуация для России.
Кнутов отметил, что обстрел Ростовской области - это очень серьёзный вызов. Однако эксперт полагает, что Россия "выдержит паузу" и не станет на это реагировать, поскольку военный ответ может обернуться настоящей войной, а это десятки тысяч жертв среди мирного населения.
- отметил собеседник Первого русского.
Кнутов полагает, что США создали все условия для большой войны в Европе. Они перебросили войска в Польшу и в Румынию, чтобы оттуда блокировать армию России в случае открытого столкновения Москвы и НАТО. Польская группировка будет блокировать Калининград, Румынская - миротворцев, находящихся в Приднестровье. Украина же стянула в Донбасс около 150 тыс. военных.
- добавил Кнутов.
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