Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с Царьградом прокомментировал обстрел Ростовской области украинской армией. Он предупредил, что ситуация может выйти из-под контроля: "Будет большая кровь". Это патовая ситуация для России.

Кнутов отметил, что обстрел Ростовской области - это очень серьёзный вызов. Однако эксперт полагает, что Россия "выдержит паузу" и не станет на это реагировать, поскольку военный ответ может обернуться настоящей войной, а это десятки тысяч жертв среди мирного населения.

Если мы пойдём по пути военного ответа, кровь будет большая. Надо постараться данную ситуацию разрядить. Вашингтон этого не хочет. Европа боится, молчит. Украина откровенно лжёт и ничего не воспринимает. Ситуация складывается патовая. Но, в любом случае, надежда умирает последней,

- отметил собеседник Первого русского.

Кнутов полагает, что США создали все условия для большой войны в Европе. Они перебросили войска в Польшу и в Румынию, чтобы оттуда блокировать армию России в случае открытого столкновения Москвы и НАТО. Польская группировка будет блокировать Калининград, Румынская - миротворцев, находящихся в Приднестровье. Украина же стянула в Донбасс около 150 тыс. военных.

Под Мариуполем находятся украинские реактивные системы залпового огня с дальностью стрельбы 120 км. А там до нашей границы 40 км. Готовимся к худшему, но всё равно будем стараться разрядить ситуацию мирным путём,

- добавил Кнутов.