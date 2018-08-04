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Пастор раздора
04 августа 2018, 01:24 • 40 • Карикатуры
США ввели санкции против двух турецких чиновников за отказ освободить американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара обвиняет в шпионаже и терроризме. Турецкие власти готовят ответ.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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